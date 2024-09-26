Kara Sevda Dizisini Pür Dikkat İzleyen İtalyan Aile Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Bir döneme damga vuran Kara Sevda dizisini muhakkak hatırlarsınız. Neslihan Atagül ve Burak Özçivit'in başrollerini paylaştığı Kara Sevda, Türkiye'de reyting rekorları kırarken yurt dışına satıldıktan sonra bu başarısı devam etti. Kara Sevda'yı izleyen İtalyan bir ailenin pür dikkat halleriyse sosyal medyada gündem oldu.