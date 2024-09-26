Kara Sevda Dizisini Pür Dikkat İzleyen İtalyan Aile Sosyal Medyaya Damga Vurdu
Kara Sevda Dizisini Pür Dikkat İzleyen İtalyan Aile Sosyal Medyaya Damga Vurdu
Bir döneme damga vuran Kara Sevda dizisini muhakkak hatırlarsınız. Neslihan Atagül ve Burak Özçivit'in başrollerini paylaştığı Kara Sevda, Türkiye'de reyting rekorları kırarken yurt dışına satıldıktan sonra bu başarısı devam etti. Kara Sevda'yı izleyen İtalyan bir ailenin pür dikkat halleriyse sosyal medyada gündem oldu.
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Neslihan Atagül, Burak Özçivit ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Kara Sevda, Türk televizyon tarihine iz bırakan diziler arasında yer alıyor.
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2015-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan dizi reytingleri altüst ederken yurt dışı satışlarında da aynı başarıyı gösterdi.
Yurt dışına "Endless Love" olarak satılan Kara Sevda, en çok talep gören Türk dizilerden biri olurken sosyal medyada yer alan bir video görenlere hayret ettirdi.
Kara Sevda dizisini pür dikkat izleyen İtalyan aile görenleri şaşırtırken o anlar dizinin yurt dışında ne denli başarılı olduğunu gözler önüne serdi.
İşte o anlar:
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