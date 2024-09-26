Fenomen Sude Belkıs, NOW'ın Yeni Dizisinde Rol Aldığını Duyurdu!
Fenomen Sude Belkıs, NOW'ın Yeni Dizisinde Rol Aldığını Duyurdu!
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Pandemide yaptığı Twitch yayınlarıyla adını duyuran Sude Belkıs, son dönemin en konuşulan isimlerinden biri.
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Twitch'te yaptığı özgün formatlarla kendi kitlesini oluşturan Sude Belkıs, son dönemde rol aldığı bağımsız filmlerle oyunculuk dünyasına adım atarken bomba haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Yakında NOW ekranlarında yayınlanacak olan Gizli Bahçe dizisinde rol aldığı duyuran Sude Belkıs, ayrıca NOW'ın resmi hesabında yayınlanan videoyla izleyicilere seslendi.
Sude Belkıs, NOW'da yayınlanan videosunu "İzleyin beni" yazarak paylaştı.
Sude Belkıs'ın nasıl bir role hayat verdiği ise henüz belirsiz.
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