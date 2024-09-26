Maç Yorumlayan Spiker, Yayın Yaparken Kamera Arkasını Yayınladı!
Maç Yorumlayan Spiker, Yayın Yaparken Kamera Arkasını Yayınladı!
TikTok'ta içerik paylaşan spor spikeri, canlı yayın esnasında öksürmek için ne yaptığını gösteren bir video paylaştı.
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TikTok'ta içerik üreten bir spor spikeri, kendisine sorulan "Hapşırıp öksürünce ne yapıyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.
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Soruya cevap vermek için yayın esnasında kamera arkası görüntüsü yayınlayan spiker, hapşırma veya öksürme ihtiyacı hissettiklerinde bir tuşa basarak o sırada sesini kestiğini gösterdi.
İşte o anlar:
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