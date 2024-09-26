Görüş Bildir
Haberler
TV
Maç Yorumlayan Spiker, Yayın Yaparken Kamera Arkasını Yayınladı!

Maç Yorumlayan Spiker, Yayın Yaparken Kamera Arkasını Yayınladı!

futbol
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 18:30

TikTok'ta içerik paylaşan spor spikeri, canlı yayın esnasında öksürmek için ne yaptığını gösteren bir video paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TikTok'ta içerik üreten bir spor spikeri, kendisine sorulan "Hapşırıp öksürünce ne yapıyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

TikTok'ta içerik üreten bir spor spikeri, kendisine sorulan "Hapşırıp öksürünce ne yapıyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

Soruya cevap vermek için yayın esnasında kamera arkası görüntüsü yayınlayan spiker, hapşırma veya öksürme ihtiyacı hissettiklerinde bir tuşa basarak o sırada sesini kestiğini gösterdi.

Soruya cevap vermek için yayın esnasında kamera arkası görüntüsü yayınlayan spiker, hapşırma veya öksürme ihtiyacı hissettiklerinde bir tuşa basarak o sırada sesini kestiğini gösterdi.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın