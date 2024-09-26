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Eski Partnerler Mert Yazıcıoğlu ve Miray Daner'i Bir Arada Gören Hayranları Coştu!

Eski Partnerler Mert Yazıcıoğlu ve Miray Daner'i Bir Arada Gören Hayranları Coştu!

yerli dizi Miray Daner Mert Yazıcıoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 21:13

Televizyon ekranlarının en sevilen isimlerinden olan Mert Yazıcıoğlu ve Miray Daner, seneler önce Bir Litre Gözyaşı'nda birlikte rol almıştı. NOW TV'nin partisinde bir araya gelen ikili hayranlarını coşturdu.

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Biri Kızıl Goncalar'daki Cüneyd rolüyle devleşen Mert Yazıcıoğlu;

Biri Kızıl Goncalar'daki Cüneyd rolüyle devleşen Mert Yazıcıoğlu;

Diğeri Hudutsuz Sevda'nın güzeller güzeli Zeynep'i...

Diğeri Hudutsuz Sevda'nın güzeller güzeli Zeynep'i...

Biliyorsunuz bu ikili 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol arkadaşı olmuş ve hatrı sayılır bir hayran kitlesi elde etmişlerdi.

Biliyorsunuz bu ikili 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol arkadaşı olmuş ve hatrı sayılır bir hayran kitlesi elde etmişlerdi.

Aradan geçen 6 yılın ardından ikili, NOW TV'nin yeni sezon partisinde bir araya geldi.

Aradan geçen 6 yılın ardından ikili, NOW TV'nin yeni sezon partisinde bir araya geldi.
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Zaman ne gösterir bilemeyiz tabii ki. Belki bir partnerlik daha gelir, ne dersiniz?

Zaman ne gösterir bilemeyiz tabii ki. Belki bir partnerlik daha gelir, ne dersiniz?
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