Eski Rol Arkadaşları Anıl Çelik ve Serkan Dağlı "Mançiz" Dizisiyle Geri Geliyor!
Eski Rol Arkadaşları Anıl Çelik ve Serkan Dağlı "Mançiz" Dizisiyle Geri Geliyor!
2019 yılında Ölü Yatırım filminde birlikte rol alan Anıl Çelik ve Serkan Dağlı yeni dizileriyle ekrana geliyor!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2019 yılında birlikte kamera karşısına geçen Anıl Çelik ve Serkan Dağlı, Ölü Yatırım adlı filmle izleyici karşısına çıkmıştı.
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Aradan geçen 5 yılın ardından ikili bir kez daha partner oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili Mançiz dizisinde yeniden partner olacak ve onlara Aslı Bekiroğlu eşlik edecek.
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