Eski Rol Arkadaşları Anıl Çelik ve Serkan Dağlı "Mançiz" Dizisiyle Geri Geliyor!

Dizinin kadrosunda ayrıca İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Onur Buldu, Açelya Topaloğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Altan Erkekli, Nursel Köse, Gürhan Altundaşar, Özgür Meriç, Ali Rıza Tanyeli ve Burak Güneş gibi oyuncular yer alacak.