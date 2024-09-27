Hudutsuz Sevda'daki Sevişme Sahnesi Aşka Olan İnancımızı Zedeledi
Hudutsuz Sevda'daki Sevişme Sahnesi Aşka Olan İnancımızı Zedeledi
NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 2. sezonuyla ekranlara bomba bir geri dönüş yaptı. Halil İbrahim ve Zeynep'in ayrıldığı yeni sezonda Halil İbrahim'in yanında başka bir kadını gören izleyiciler zaten tepkili olurken ikilinin Zeynep'in gözü önünde sevişmesi resmen infial yarattı.
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NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda yüksek reyting oranlarıyla 2. sezonu garantilemişti.
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Tansiyonun had safhaya ulaştığı bir sezon finaliyle ekranlara ara veren Hudutsuz Sevda, 2. sezon ilk bölümüyle tepki çeken bir geri dönüş yaptı.
2. sezonda Halil İbrahim ve Zeynep'in ayrıldığını gören izleyiciler zaten tepkili olurken bir de Halil İbrahim'in hayatına başka bir kadının girmesi apayrı sorun yarattı.
Ayrıldıktan 4 ay sonrasında bile Zeynep'i sevmeye devam eden Halil İbrahim'in Didem'le sevişmesi ve üstelik buna Zeynep'in şahit olması izleyicilerin resmen midesini bulandırdı.
İşte o sahne:
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Gelen tepkiler de burada:
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