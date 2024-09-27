Hudutsuz Sevda'daki Sevişme Sahnesi Aşka Olan İnancımızı Zedeledi

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 2. sezonuyla ekranlara bomba bir geri dönüş yaptı. Halil İbrahim ve Zeynep'in ayrıldığı yeni sezonda Halil İbrahim'in yanında başka bir kadını gören izleyiciler zaten tepkili olurken ikilinin Zeynep'in gözü önünde sevişmesi resmen infial yarattı.