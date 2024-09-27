Görüş Bildir
Haberler
TV
Hudutsuz Sevda'daki Sevişme Sahnesi Aşka Olan İnancımızı Zedeledi

Hudutsuz Sevda'daki Sevişme Sahnesi Aşka Olan İnancımızı Zedeledi

Hudutsuz Sevda
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 17:04

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 2. sezonuyla ekranlara bomba bir geri dönüş yaptı. Halil İbrahim ve Zeynep'in ayrıldığı yeni sezonda Halil İbrahim'in yanında başka bir kadını gören izleyiciler zaten tepkili olurken ikilinin Zeynep'in gözü önünde sevişmesi resmen infial yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda yüksek reyting oranlarıyla 2. sezonu garantilemişti.

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda yüksek reyting oranlarıyla 2. sezonu garantilemişti.

Tansiyonun had safhaya ulaştığı bir sezon finaliyle ekranlara ara veren Hudutsuz Sevda, 2. sezon ilk bölümüyle tepki çeken bir geri dönüş yaptı.

Tansiyonun had safhaya ulaştığı bir sezon finaliyle ekranlara ara veren Hudutsuz Sevda, 2. sezon ilk bölümüyle tepki çeken bir geri dönüş yaptı.

2. sezonda Halil İbrahim ve Zeynep'in ayrıldığını gören izleyiciler zaten tepkili olurken bir de Halil İbrahim'in hayatına başka bir kadının girmesi apayrı sorun yarattı.

2. sezonda Halil İbrahim ve Zeynep'in ayrıldığını gören izleyiciler zaten tepkili olurken bir de Halil İbrahim'in hayatına başka bir kadının girmesi apayrı sorun yarattı.

Ayrıldıktan 4 ay sonrasında bile Zeynep'i sevmeye devam eden Halil İbrahim'in Didem'le sevişmesi ve üstelik buna Zeynep'in şahit olması izleyicilerin resmen midesini bulandırdı.

Ayrıldıktan 4 ay sonrasında bile Zeynep'i sevmeye devam eden Halil İbrahim'in Didem'le sevişmesi ve üstelik buna Zeynep'in şahit olması izleyicilerin resmen midesini bulandırdı.

İşte o sahne:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın