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Müge Anlı'da Sevgilisinin Ölümünün Ardından Ağlayan Kıza Demet Akalın Sert Tepki Gösterdi

Müge Anlı'da Sevgilisinin Ölümünün Ardından Ağlayan Kıza Demet Akalın Sert Tepki Gösterdi

Demet Akalın Müge Anlı
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 11:27 Son Güncelleme: 27.09.2024 - 11:33

Müge Anlı'nın programında aranan kayıp Samet Şeker'in cansız bedeni bulundu. Şeker'in şüpheli sevgilisi Melisa yayına katıldı. Melisa'nın gözyaşları yayında tepki çekti. Bir tepki gösteren de Demet Akalın oldu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayınlanan Samet Şeker'in ölümünde bugün yeni bir gelişme yaşandı. Çorum'da 5 gün önce kaybolan Samet Şeker'in cansız bedeni bulundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayınlanan Samet Şeker'in ölümünde bugün yeni bir gelişme yaşandı. Çorum'da 5 gün önce kaybolan Samet Şeker'in cansız bedeni bulundu.

Samet Şeker'in ailesi oğullarının kaybıyla ilgili sevgilisi Melisa'dan şüpheleniyordu. Şeker ailesi Melisa'nın açıklamalarını tutarsız bulduklarını ve Samet'in kaybıyla ilgili olduğunu düşünüyorlardı.

Samet Şeker'in ailesi oğullarının kaybıyla ilgili sevgilisi Melisa'dan şüpheleniyordu. Şeker ailesi Melisa'nın açıklamalarını tutarsız bulduklarını ve Samet'in kaybıyla ilgili olduğunu düşünüyorlardı.

Bugün Samet Şeker'in cansız bedeninin İskilip yolu üzerinde bulunan Dut Köyü civarlarında şarampole yuvarlanan araçta bulunmasının ardından gözler Melisa'ya yöneldi.

Bugün Samet Şeker'in cansız bedeninin İskilip yolu üzerinde bulunan Dut Köyü civarlarında şarampole yuvarlanan araçta bulunmasının ardından gözler Melisa'ya yöneldi.

Müge Anlı'nın programına katılan Melisa'nın sevgilisinin ardından döktüğü gözyaşları tepki çekti. Bu tepkilerden biri de ünlü sanatçı Demet Akalın'dan geldi.

Müge Anlı'nın programına katılan Melisa'nın sevgilisinin ardından döktüğü gözyaşları tepki çekti. Bu tepkilerden biri de ünlü sanatçı Demet Akalın'dan geldi.

Programın sıkı takipçisi olan Demet Akalın yaptığı paylaşımda Melisa'nın gözünden yaş gelmemesini eleştirdi.

Programın sıkı takipçisi olan Demet Akalın yaptığı paylaşımda Melisa'nın gözünden yaş gelmemesini eleştirdi.
twitter.com

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