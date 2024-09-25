Müge Anlı Canlı Yayınında Gözaltı: Babasının Cinayetini İtiraf Etmişti

Müge Anlı'ya babaları Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü için başvuran kardeşlerden Naime, yaptığı cinayet itirafıyla hepimizi şoke etmişti. Yayını ihbar olarak kabul eden ekipler, bugün Naime'yi canlı yayında gözaltına aldılar.