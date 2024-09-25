Müge Anlı Canlı Yayınında Gözaltı: Babasının Cinayetini İtiraf Etmişti
Müge Anlı Canlı Yayınında Gözaltı: Babasının Cinayetini İtiraf Etmişti
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Gaziantep'teki evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü üzerine Karademir'in çocukları 5 yıl sonra gerçeği ortaya çıkarmak için Müge Anlı'ya başvurmuştu.
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Kardeşlerden Naime'nin annesi ve sevgilisinin babasını öldürdüğünü söylemesi üzerine canlı yayında ortalık epey karışmış ve tüm Türkiye bu olayla ayağa kalkmıştı.
Dünkü yayını ihbar kabul eden emniyet güçleri, anne ve sevgilisi Şehmus'u dün akşam gözaltına alırken bugün canlı yayında başka bir gözaltı yaşandı.
Babasının ölümünde işbirlikçi olarak görülen Naime şüpheli, diğer kardeşler ise tanık sıfatıyla Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı.
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