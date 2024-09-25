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Müge Anlı Canlı Yayınında Gözaltı: Babasının Cinayetini İtiraf Etmişti

Müge Anlı Canlı Yayınında Gözaltı: Babasının Cinayetini İtiraf Etmişti

Müge Anlı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 13:09

Müge Anlı'ya babaları Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü için başvuran kardeşlerden Naime, yaptığı cinayet itirafıyla hepimizi şoke etmişti. Yayını ihbar olarak kabul eden ekipler, bugün Naime'yi canlı yayında gözaltına aldılar.

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Gaziantep'teki evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü üzerine Karademir'in çocukları 5 yıl sonra gerçeği ortaya çıkarmak için Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Gaziantep'teki evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü üzerine Karademir'in çocukları 5 yıl sonra gerçeği ortaya çıkarmak için Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Kardeşlerden Naime'nin annesi ve sevgilisinin babasını öldürdüğünü söylemesi üzerine canlı yayında ortalık epey karışmış ve tüm Türkiye bu olayla ayağa kalkmıştı.

Kardeşlerden Naime'nin annesi ve sevgilisinin babasını öldürdüğünü söylemesi üzerine canlı yayında ortalık epey karışmış ve tüm Türkiye bu olayla ayağa kalkmıştı.

Burada bahsetmiştik:

Dünkü yayını ihbar kabul eden emniyet güçleri, anne ve sevgilisi Şehmus'u dün akşam gözaltına alırken bugün canlı yayında başka bir gözaltı yaşandı.

Dünkü yayını ihbar kabul eden emniyet güçleri, anne ve sevgilisi Şehmus'u dün akşam gözaltına alırken bugün canlı yayında başka bir gözaltı yaşandı.

Babasının ölümünde işbirlikçi olarak görülen Naime şüpheli, diğer kardeşler ise tanık sıfatıyla Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı.

Babasının ölümünde işbirlikçi olarak görülen Naime şüpheli, diğer kardeşler ise tanık sıfatıyla Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı.

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