Kızılcık Şerbeti'ndeki Çekim Hatası Dikkatli İzleyicilerin Gözünden Kaçmadı
Kızılcık Şerbeti'ndeki Çekim Hatası Dikkatli İzleyicilerin Gözünden Kaçmadı
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki bir çekim hatası dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Doğa'nın koltukta resmen köşe kapmaca oynadığı sahne sosyal medyada yayınlandı.
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Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti, kameralara yakalanan çekim hatalarıyla sık sık sosyal medyada gündem olmaya başladı.
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Yeni sezonuyla kaos ve entrikanın had safhaya ulaştığı Şerbomuzda bu defa Doğa'nın yer aldığı bir sahnedeki çekim hatası sosyal medyaya düştü.
Sevilay'la Fatih'in dedikodusunu yapan Doğa sahnenin başında koltuğun sol tarafında otururken sonraki sahnede aniden ışınlanıyor.
Sahne boyunca koltuğun bir sağına bir soluna giden Doğa'nın adeta köşe kapmaca oynaması dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmamış.
İşte o çekim hatası:
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