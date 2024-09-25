Canlı Yayına Maket Sevgilisiyle Çıkan Apaçi Mustafa'dan İlginç Açıklamalar
Canlı Yayına Maket Sevgilisiyle Çıkan Apaçi Mustafa'dan İlginç Açıklamalar
Uğur Arslan ve Songül Karlı'nın sunduğu Sana Değer programına dahil olan Apaçi Mustafa, bu defa yayına maket sevgilisiyle çıktı. Maket sevgilisi hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa, '1 günde 10 çocuk yapacağız' diyerek herkesi dumur etti.
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Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programında tanıdığımız Apaçi Mustafa bir dönemin en ünlü damat adayı.
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Yıllar sonra Uğur Arslan ve Songül Karlı'nın Sana Değer programıyla ekranlara geri dönen Apaçi Mustafa, burada evlenmek istediğini fakat annesinin evlenmesine izin vermediğini açıklamıştı.
Programda Helin'e aşık olduğunu ve evlenmek istediğini belirten Apaçi Mustafa, bu evliliğe annesinin karşı çıkması üzerine bir sonraki bölüme sevgilisinin maketiyle çıktı.
Maket sevgilisi Helin hakkında ilginç açıklamalarda bulunan Apaçi Mustafa, Helin'in ailesine "Kızınızı gönderin" dedi.
"Abi, en az 10 tane çocuk yaparım. Evlenirsem, 1 günde en az 10 çocuk. Ya anneciğim, babacığım, ellerinizden öperim; şu kızınızı yollayın da çocuk işlemlerine başlayalım."
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İşte o anlar:
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