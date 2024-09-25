Canlı Yayına Maket Sevgilisiyle Çıkan Apaçi Mustafa'dan İlginç Açıklamalar

Uğur Arslan ve Songül Karlı'nın sunduğu Sana Değer programına dahil olan Apaçi Mustafa, bu defa yayına maket sevgilisiyle çıktı. Maket sevgilisi hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa, '1 günde 10 çocuk yapacağız' diyerek herkesi dumur etti.