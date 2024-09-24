Müge Anlı'da Cinayet İtirafı: Annesinin Sevgilisi Babasını Öldürmüş!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine kan donduran bir olay işleniyor. Babalarının ölmesi üzerine Müge Anlı'ya başvuran kardeşler, anneleri ve onun sevgilisi Şehmus'u cinayetle suçlamıştı. O dönem babasıyla yaşayan kız kardeş Naime, söz konusu olayı canlı yayında itiraf etti.