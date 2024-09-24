Müge Anlı'da Cinayet İtirafı: Annesinin Sevgilisi Babasını Öldürmüş!
Müge Anlı'da Cinayet İtirafı: Annesinin Sevgilisi Babasını Öldürmüş!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine kan donduran bir olay işleniyor. Babalarının ölmesi üzerine Müge Anlı'ya başvuran kardeşler, anneleri ve onun sevgilisi Şehmus'u cinayetle suçlamıştı. O dönem babasıyla yaşayan kız kardeş Naime, söz konusu olayı canlı yayında itiraf etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine kan donduran bir olay işleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2019'da vefat eden babaları Cengiz Karademir'in katilini bulmak için Müge Anlı'ya başvuran dört kardeş, programdaki söylemleriyle herkesi şoke etti.
Beş kardeş olan kardeşlerden dördü cinayetten anneleri ve onun sevgilisi Şehmus'u suçlarken kız kardeşleri Naime'nin tüm olaya şahit olduğunu belirttiler.
Bugün (24 Eylül) canlı yayına çıkan ve o dönem 15 yaşında olan kız kardeş Naime, beklenen cinayet itirafını yaptı.
Annesi ve Şehmus'un babasını öldürmek istediğini anlatan Naime, annesinin kendisine babasının yemeğine katması için uyku ilacı verdiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk denemede Cengiz'i yastıkla boğmak için eve giren Şehmus, Naime'nin ağlaması üzerine evden kaçarken 3 gün sonra tekrardan Cengiz'i öldürmek için eve giriyor.
Cengiz'in aldığı tazminatı alacağını belirten anne ve sevgilisi para için yeniden hamle yapıp bu defa ağlamaması için Naime'yi evden gönderiyor fakat uyku ilacının etkisinden ayılan Cengiz'le Şehmus boğuşma yaşıyor.
Şehmus'un Naime'ye anlattığına göre Cengiz boğuşmanın ardından bayılıyor. Şehmus daha sonra Cengiz'i üçlü prizle boğarak öldürüyor.
Naime o gece arkadaşı Vildan'da kaldığını belirtirken ertesi gün eve gittiğinde kapıyı kimsenin açmadığını belirtti.
Söz konusu itirafın ardından anne Emine canlı yayına çıktı ve iddiaları reddetti. Anne, çocuklarına "Hakkımı helal etmiyorum" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın