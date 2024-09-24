Yalı Çapkını'ndaki Dokunma Krizine Sinan'ı Canlandıran Cem Söküt'ten Açıklama
Yalı Çapkını'ndaki Dokunma Krizine Sinan'ı Canlandıran Cem Söküt'ten Açıklama
Yalı Çapkını'nın 3. sezonunda diziye dahil olan Cem Söküt, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla yaşadığı iddia edilen 'dokunma' krizi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Sevilen dizi Yalı Çapkını'nın 3. sezonunda bambaşka bir hamlede bulunulmuş ve başrollere yeni partnerler getirilmişti.
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2 sezondur Mert Ramazan Demir'le partner olan ve hatta iş arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu, 3. sezonda Cem Söküt'le partner olurken ikili arasında ortaya atılan bir iddia büyük yankı uyandırmıştı.
Bilal Özcan, Yalı Çapkını setinde Afra Saraçoğlu ve Cem Söküt arasında "dokunma" krizi yaşandığını anlatmış ve Saraçoğlu'nun Söküt'ü ittirerek "Ellemeni istemiyorum" dediğini açıklamıştı.
Söz konusu iddialara daha fazla dayanamayan Cem Söküt, Instagram hesabından bir açıklama metni yayınladı.
İşte Cem Söküt'ün o açıklaması:
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