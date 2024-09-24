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Yalı Çapkını'ndaki Dokunma Krizine Sinan'ı Canlandıran Cem Söküt'ten Açıklama

Yalı Çapkını'ndaki Dokunma Krizine Sinan'ı Canlandıran Cem Söküt'ten Açıklama

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 08:36 Son Güncelleme: 24.09.2024 - 09:40

Yalı Çapkını'nın 3. sezonunda diziye dahil olan Cem Söküt, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla yaşadığı iddia edilen 'dokunma' krizi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Sevilen dizi Yalı Çapkını'nın 3. sezonunda bambaşka bir hamlede bulunulmuş ve başrollere yeni partnerler getirilmişti.

Sevilen dizi Yalı Çapkını'nın 3. sezonunda bambaşka bir hamlede bulunulmuş ve başrollere yeni partnerler getirilmişti.

2 sezondur Mert Ramazan Demir'le partner olan ve hatta iş arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu, 3. sezonda Cem Söküt'le partner olurken ikili arasında ortaya atılan bir iddia büyük yankı uyandırmıştı.

2 sezondur Mert Ramazan Demir'le partner olan ve hatta iş arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu, 3. sezonda Cem Söküt'le partner olurken ikili arasında ortaya atılan bir iddia büyük yankı uyandırmıştı.

Bilal Özcan, Yalı Çapkını setinde Afra Saraçoğlu ve Cem Söküt arasında "dokunma" krizi yaşandığını anlatmış ve Saraçoğlu'nun Söküt'ü ittirerek "Ellemeni istemiyorum" dediğini açıklamıştı.

Bilal Özcan, Yalı Çapkını setinde Afra Saraçoğlu ve Cem Söküt arasında "dokunma" krizi yaşandığını anlatmış ve Saraçoğlu'nun Söküt'ü ittirerek "Ellemeni istemiyorum" dediğini açıklamıştı.

Söz konusu iddialara daha fazla dayanamayan Cem Söküt, Instagram hesabından bir açıklama metni yayınladı.

Söz konusu iddialara daha fazla dayanamayan Cem Söküt, Instagram hesabından bir açıklama metni yayınladı.

İşte Cem Söküt'ün o açıklaması:

İşte Cem Söküt'ün o açıklaması:

'Kariyerim boyunca onlarca kadın meslektaşım ile aynı projede çalıştım. Bugüne kadar tüm çalışma arkadaşlarım ile olan ilişkim saygı ve profesyonellik çerçevesinde olmuştur. Rol arkadaşım ile sosyal medyada dolaşan haberlerle ilgili görüştüğümde neden bu şekilde bir haber yapıldığını bilmediğini, haberlerdeki gibi bir durumun yaşanmadığını tarafıma söylemiştir. Hakkımızda söylenen bu sözlerin iftira ve karalama mahiyetinde olduğunu Türkiye'nin en çok izlenen projemize zarar vermek için genç oyuncular üzerinden yapılan bu çirkin girişimlerin boşa çıkartılacağını siz değerli takipçilerime ve sevenlerine iletirim.' 

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