Yalı Çapkını'ndaki Dokunma Krizine Sinan'ı Canlandıran Cem Söküt'ten Açıklama

'Kariyerim boyunca onlarca kadın meslektaşım ile aynı projede çalıştım. Bugüne kadar tüm çalışma arkadaşlarım ile olan ilişkim saygı ve profesyonellik çerçevesinde olmuştur. Rol arkadaşım ile sosyal medyada dolaşan haberlerle ilgili görüştüğümde neden bu şekilde bir haber yapıldığını bilmediğini, haberlerdeki gibi bir durumun yaşanmadığını tarafıma söylemiştir. Hakkımızda söylenen bu sözlerin iftira ve karalama mahiyetinde olduğunu Türkiye'nin en çok izlenen projemize zarar vermek için genç oyuncular üzerinden yapılan bu çirkin girişimlerin boşa çıkartılacağını siz değerli takipçilerime ve sevenlerine iletirim.'