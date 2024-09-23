İlk Bölümüyle Ekrana Gelen Karadut'ta Zuhal'in Annesiyle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı!
İlk Bölümüyle Ekrana Gelen Karadut'ta Zuhal'in Annesiyle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı!
İrem Helvacıoğlu'nun ekranlara döndüğü Karadut dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun babası ve ailesiyle toksik bir ilişki içinde olduğu dizide canlandırdığı karakterin annesinin katili olduğu ortaya çıktı!
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İrem Helvacıoğlu'nun ekranlara döndüğü Karadut dizisi sonunda izleyiciyle buluştu.
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Başarılı bir kadın olmasına rağmen babasıyla oldukça garip bir ilişkisi olan ve "sanki evin annesiymiş" gibi davranan Zuhal'in hikayesini izlediğimiz dizinin ilk bölümü büyük beğeni topladı.
Zuhal'in tüm bunları neden yaşadığına bir türlü anlam veremesek de ilk bölümün final sahnesinde gerçek ortaya çıktı.
Hikayesini şimdi daha çok merak ettiğimiz Zuhal meğer anne katiliymiş!
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