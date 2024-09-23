Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün, Çağatay Ulusoy'un Bölüm Başı Ücretine Yorum Yaptı!

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i ünlü oyuncu Halil Ergün, yeni sezonda Güzel Aşklar Diyarı dizisinde canlandırdığı Hakim'i olarak karşımıza çıktı. Geçtiğimiz hafta oyuncuların dizilerde bölüm başı ne kadar ücret aldığının belli olmasının ardından usta oyuncu, Çağatay Ulusoy'un kazancı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynak: 2. Sayfa Official