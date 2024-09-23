Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün, Çağatay Ulusoy'un Bölüm Başı Ücretine Yorum Yaptı!
Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün, Çağatay Ulusoy'un Bölüm Başı Ücretine Yorum Yaptı!
Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i ünlü oyuncu Halil Ergün, yeni sezonda Güzel Aşklar Diyarı dizisinde canlandırdığı Hakim'i olarak karşımıza çıktı. Geçtiğimiz hafta oyuncuların dizilerde bölüm başı ne kadar ücret aldığının belli olmasının ardından usta oyuncu, Çağatay Ulusoy'un kazancı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Kaynak: 2. Sayfa Official
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Onlarca dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Halil Ergün, Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle apayrı bir yer edinmişti hayatımızda.
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İlk bölümüyle izleyiciyle buluşan Mahsun Kırmızıgül imzalı Güzel Aşklar Diyarı'nda Hakim karakteriyle yeniden karşımıza çıkan Halil Ergün, Çağatay Ulusoy'un aldığı bölüm başı ücret hakkında konuştu.
Kendisinden sonra en yüksek ücreti 'sarışın oğlanın' aldığını söyleyen Ergün, Çağatay Ulusoy'un aldığı ücreti duyunca şaşkınlığını gizleyemeyerek "Alıyorsa helal olsun. Şimdi hemen bunu soracağım" dedi.
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