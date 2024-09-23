Deha'dan Prens'in Meşhur Repliğine Selam Çakılması Sonrası Giray Altınok, Aras Bulut'u Övmelere Doyamadı!
Deha'dan Prens'in Meşhur Repliğine Selam Çakılması Sonrası Giray Altınok, Aras Bulut'u Övmelere Doyamadı!
BluTV'de yayınlanan Prens dizisi izleyici tarafından o kadar sevildi ki neredeyse tüm repliklerine hakimiz. Üçüncü sezonunu merakla beklediğimiz dizi sadece bizler tarafından değil, diğer oyuncular tarafından da fazlasıyla seviliyormuş meğer! Sezonun en merakla beklenen yapımlarından biri olan Deha'nın daha ilk bölümünden Prens'e selam çakılması da bunun en büyük kanıtlarından biri...
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BluTV'nin sevilen yapımı Prens, ilk iki sezonuyla büyük bir başarı sağlamasının ardından üçüncü sezon hazırlıklarına başladı.
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Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı diziyi o kadar sevdik ki ilk iki sezonda yer alan repliklerin pek çoğunu ezberledik bile!
Belli ki diziye bu kadar ilgi gösteren yalnızca biz değiliz. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin de en az bizler kadar diziye hayranlık duyduğu ortaya çıktı!
Ünlü oyuncu 22 Eylül'de yayın hayatına başlayan ve sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olan Deha'da, Prens'ten bir replik kullanarak hepimizi şaşırtmıştı.
Giray Altınok'un övmelere doyamadığı Aras, meğer bu repliği dizide kullanabilmek için bir de izin istemiş!
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Harika bir bölüm, harika bir selamdı... Bu kadar nazik bir düşüncede olan Aras Bulut İynemli'nin dizisi Deha için reytingi bol olsun diyoruz!
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