Deha'dan Prens'in Meşhur Repliğine Selam Çakılması Sonrası Giray Altınok, Aras Bulut'u Övmelere Doyamadı!

BluTV'de yayınlanan Prens dizisi izleyici tarafından o kadar sevildi ki neredeyse tüm repliklerine hakimiz. Üçüncü sezonunu merakla beklediğimiz dizi sadece bizler tarafından değil, diğer oyuncular tarafından da fazlasıyla seviliyormuş meğer! Sezonun en merakla beklenen yapımlarından biri olan Deha'nın daha ilk bölümünden Prens'e selam çakılması da bunun en büyük kanıtlarından biri...