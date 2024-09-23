"Sahneyi Kesmediler!": Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Sette Molotofla Yandığını Anlattı!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın sette yaşadığı kazayı anlattığı açıklaması yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncu ayağının ucuna atılan molotof ile yanmıştı. Ozan, 'Sahneyi kesmediler, kendi çabamla söndürdüm' diye konuşmuştu.