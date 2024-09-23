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"Sahneyi Kesmediler!": Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Sette Molotofla Yandığını Anlattı!

"Sahneyi Kesmediler!": Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Sette Molotofla Yandığını Anlattı!

Arka Sokaklar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 16:39

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın sette yaşadığı kazayı anlattığı açıklaması yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncu ayağının ucuna atılan molotof ile yanmıştı. Ozan, 'Sahneyi kesmediler, kendi çabamla söndürdüm' diye konuşmuştu.

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2006 yılında Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın unutulmaz karakteri Hüsnü Çoban, bir dönem sette yaşadıkları ile herkesi şok etmişti.

2006 yılında Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın unutulmaz karakteri Hüsnü Çoban, bir dönem sette yaşadıkları ile herkesi şok etmişti.

Özgür Ozan'ın başarılı performansıyla izlediğimiz Hüsnü Çoban'ın bir sahnesinde, ünlü oyuncunun bacağı yandı.

Özgür Ozan'ın başarılı performansıyla izlediğimiz Hüsnü Çoban'ın bir sahnesinde, ünlü oyuncunun bacağı yandı.

Dizinin yeni sezonunun başlamasının ardından, Özgür Ozan'ın sette yaşadığı bir olay yeniden gündeme geldi.

Dizinin yeni sezonunun başlamasının ardından, Özgür Ozan'ın sette yaşadığı bir olay yeniden gündeme geldi.

Ozan, bir sahne çekerken ayağının yanmaya başladığı anları "Ayağımın dibine Molotof kokteyli attılar. Her seferinde söylemem rağmen sahnede kapıyı çaldık, önümde patladı. Benim bacağımın üstüne kadar yanmaya başladı. Merdivenlerden aşağıya doğru ayaklarımı vurarak iniyorum ki sönsün. Kimse de kes de demedi. Kimse söndürmedi beni." şeklinde anlattı.

Ozan, bir sahne çekerken ayağının yanmaya başladığı anları "Ayağımın dibine Molotof kokteyli attılar. Her seferinde söylemem rağmen sahnede kapıyı çaldık, önümde patladı. Benim bacağımın üstüne kadar yanmaya başladı. Merdivenlerden aşağıya doğru ayaklarımı vurarak iniyorum ki sönsün. Kimse de kes de demedi. Kimse söndürmedi beni." şeklinde anlattı.

Bu olayın ardından Ozan, settekilerin sahneyi kesmediğini belirterek "Kendi çabamla dışarı çıkıp söndürdüm. Sahnenin gerçekçiliği için bu kadarı da bana fazla!" dedi.

Bu olayın ardından Ozan, settekilerin sahneyi kesmediğini belirterek "Kendi çabamla dışarı çıkıp söndürdüm. Sahnenin gerçekçiliği için bu kadarı da bana fazla!" dedi.
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İşte o açıklaması:

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