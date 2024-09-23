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Fatih Portakal, Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden Katilin Çöp Poşeti Giydirilmesine Tepki Gösterdi!

Fatih Portakal, Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden Katilin Çöp Poşeti Giydirilmesine Tepki Gösterdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 21:40

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesinin ardından tutuklanan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'ye adliyeye sevk edilirken çöp poşeti giydirilmişti. SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, katile çöp poşeti giydirilmesine tepki gösterdi.

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Ümraniye'de dün akşam saatlerinde 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden şüpheli, bir polis memurunun silahını alarak polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti.

Ümraniye'de dün akşam saatlerinde 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden şüpheli, bir polis memurunun silahını alarak polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti.

19 yaşındaki şüpheli Yunus Emre Geçti'nin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapılmış ve Geçti'nin cinayeti itiraf ettiği öğrenilmişti.

19 yaşındaki şüpheli Yunus Emre Geçti'nin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapılmış ve Geçti'nin cinayeti itiraf ettiği öğrenilmişti.

Adliyeye sevk edilirken Geçti'ye çöp poşeti giydirilmesine soruşturma açıldığı iddia edilmiş ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu iddiaları yalanlamıştı.

Adliyeye sevk edilirken Geçti'ye çöp poşeti giydirilmesine soruşturma açıldığı iddia edilmiş ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu iddiaları yalanlamıştı.

SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, katilin çöp poşetiyle adliyeye sevk edilmesine tepki gösterdi.

SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, katilin çöp poşetiyle adliyeye sevk edilmesine tepki gösterdi.

Portakal yayınında şu sözleri kullandı: "Bununla mı tatmin oluyorsunuz İçişleri Bakanlığı, çok merak ediyorum. Sosyal medyada da gündem oldu, kiminin içi rahatladı ama ilk gördüğümde ne dedim biliyor musunuz? Bir kez suratına tükürdüm bu herifin. Yazıklar olsun dedim, bir kadını bile koruyamadınız dedim."

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