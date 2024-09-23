Ece Üner, Çöp Poşetinde Taşınan ve 26 Suç Kaydı Olan Katil İçin Konuştu: “Çöp Kokana Kadar Neden Beklendi?”

Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı öldüren ve tutuklanan 19 yaşındaki katil Yunus Emre Geçti’nin 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

Haber sunucusu Ece Üner, adliyeye sevk edilirken çöp torbası giydirilen Yunus Emre Geçti için yaptığı yorumda yetkililere seslendi: “26 ayrı suçtan kaydı olan bir cani şehit etti onu. Bu cani adliyeye götürülürken çöp poşetine kondu. Peki neden çöp kokana kadar beklendi?”