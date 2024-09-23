Ece Üner, Çöp Poşetinde Taşınan ve 26 Suç Kaydı Olan Katil İçin Konuştu: “Çöp Kokana Kadar Neden Beklendi?”
Ece Üner, Çöp Poşetinde Taşınan ve 26 Suç Kaydı Olan Katil İçin Konuştu: “Çöp Kokana Kadar Neden Beklendi?”
Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı öldüren ve tutuklanan 19 yaşındaki katil Yunus Emre Geçti’nin 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.
Haber sunucusu Ece Üner, adliyeye sevk edilirken çöp torbası giydirilen Yunus Emre Geçti için yaptığı yorumda yetkililere seslendi: “26 ayrı suçtan kaydı olan bir cani şehit etti onu. Bu cani adliyeye götürülürken çöp poşetine kondu. Peki neden çöp kokana kadar beklendi?”
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Ümraniye'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.
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Aranan ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi. Çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) ağır yaralanmış, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralanmıştı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılmış, polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
26 suç kaydı olduğu ortaya çıkan katil Yunus Emre Geçti ise tutuklandı. Geçti, adliyeye sevk edilirken çöp torbası içine koyuldu ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin tehlikeli köpekleri taşımak için kullandığı araca bindirildi.
Haber sunucusu Ece Üner, tüm bu yaşananlar ile ilgili yaptığı yorumda yetkililere seslendi: “Çöp kokana kadar neden beklendi?”
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