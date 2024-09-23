Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ı Şehit Eden 19 Yaşındaki Katil Yunus Emre Geçti Tutuklandı
Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ı Şehit Eden 19 Yaşındaki Katil Yunus Emre Geçti Tutuklandı
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Ümraniye'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Aranan ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi. Çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) ağır yaralanmış, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralanmıştı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılmış, polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
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Firar ettikten kısa süre sonra yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Yapılan sorgulamada şüphelinin olay anını tam olarak hatırlamadığını söylediği ancak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
Poliste yapılan sorgulamada şüphelinin çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu da ortaya çıktı. Şüphelinin daha önceden 26 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin 1 uyuşturucu ve ticareti, 8 uyuşturucu madde kullanmak, 2 kasten yaralama, 1 cinsel taciz, 2 yağma, 1 gasp, 2 çocuğa cinsel istismar, 1 motosiklet hırsızlığı, 1 ruhsatsız silah, 2 mala zarar verme suçlarından gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, 2 kadın polis eşliğinde üzerine çöp poşeti geçirilmiş halde Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarıldı. Kadın polisler, meslektaşlarını şehit eden şüpheliyi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin tehlikeli köpekleri taşımak için kullandığı araca bindirdi. Saldırgan Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 19 yaşındaki saldırgan Yunus Emre Geçti, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Böyleleri de dışarıda elini kolunu sallaya sallaya,biri canından olana kadar gezmiş yani. Suç ülkesi Türkiye. 👏🏻
19 yaşında ve 26 suç kaydı. Galiba doğar doğmaz suç işlemeye başlamış arkadaş
Salarlar iki üç ay sonra kesin akepelidir
Ex bakan ile fotosu çıktı