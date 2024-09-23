Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden Katil Zanlısı Adliyede 'Deli' Numarası Yaptı: "Beni Serbest Bırakın"

Dün akşam Ümraniye'de bir polisin silahını alıp, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı başından vurarak şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti, adliye koridorunda 'deli' numarası yaptı. Polislere zorluk çıkaran Geçti, 'Siz beni nereye götürüyorsunuz. Ben serbestim bırakın, avukat hanım!' diyerek tuhaf sesler çıkardı.
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Ümraniye'de polis ekipleri tarafından 'motosiklet hırsızlığı' nedeniyle aranan ve gözaltına alınmak istenen Yunus Emre Geçti, yaşanan arbedede bir polisin silahını alarak 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı başından vurdu.
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26 suç kaydı bulunmasına rağmen serbest olan ve sosyal medya hesabından silahlı pozlar paylaşan Geçti, olay sonrası polis ekipleri tarafından yakalandı. Sorgusu ardından çöp poşeti içerisinde, hayvan toplama aracıyla adliyeye sevk edilen Geçti, adliye koridorlarında 'deli' taklidi yaptı.
Koridorda yürürken polis ekiplerine zorluk çıkardığı görülen Geçti, "Siz beni nereye götürüyorsunuz. Ben serbestim bırakın, avukat hanım!" diyerek tuhaf sesler çıkardı.
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