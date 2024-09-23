Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden Katil Zanlısı Adliyede 'Deli' Numarası Yaptı: "Beni Serbest Bırakın"

Dün akşam Ümraniye'de bir polisin silahını alıp, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı başından vurarak şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti, adliye koridorunda 'deli' numarası yaptı. Polislere zorluk çıkaran Geçti, 'Siz beni nereye götürüyorsunuz. Ben serbestim bırakın, avukat hanım!' diyerek tuhaf sesler çıkardı.