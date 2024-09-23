Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Katilinin Sosyal Medya Paylaşımları
Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Katilinin Sosyal Medya Paylaşımları
Geçtiğimiz gece Ümraniye'de üzücü bir olay yaşandı. Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti ile çıkan arbede sonucu 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu, bir polis de yaralandı. 26 suç kaydı olan zanlının sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.
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Alınan bilgilere göre geçtiğimiz gece polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren zanlının çocuklara cinsel istismar da dahil olmak üzere 26 suç kaydı bulunuyordu.
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Suç makinesinin sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı.
2019 yılında elektronik kelepçesini paylaştığı görüldü.
Silahlı pozlarına da rastlandı.
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Birkaç ay önce TikTok hesabından bu sözleri paylaştığı öğrenildi.
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