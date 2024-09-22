Fatih Altaylı Kendisini Eleştiren Bir Sosyal Medya Kullancısına Verdiği "Şaft" Cevabı ile Gündem Oldu

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yaptığı yorumlar son dönemlerde gündemi belirliyor. TOGG hakkında yapmış olduğu yorumlar da bir kesimin tepkisini çeken Altaylı'ya bir kullanıcı tepki göstereyim derken hem Altaylı'yı çıldırttı hem de bilgisizliği ortaya çıktı.