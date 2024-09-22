Fatih Altaylı Kendisini Eleştiren Bir Sosyal Medya Kullancısına Verdiği "Şaft" Cevabı ile Gündem Oldu
Fatih Altaylı Kendisini Eleştiren Bir Sosyal Medya Kullancısına Verdiği "Şaft" Cevabı ile Gündem Oldu
Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yaptığı yorumlar son dönemlerde gündemi belirliyor. TOGG hakkında yapmış olduğu yorumlar da bir kesimin tepkisini çeken Altaylı'ya bir kullanıcı tepki göstereyim derken hem Altaylı'yı çıldırttı hem de bilgisizliği ortaya çıktı.
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Fatih Altaylı yorumlarıyla gündemi belirlemeye devam ederken zaman zaman belli grupların tepkisini de çekiyor.
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TOGG ile ilgili de yorumlarıyla gündem olan Altaylı'ya iktidara yakın basından ve kişilerden de tepki gelmişti. Bir sosyal medya kullanıcısı da Altaylı'yı hedef almak isterken bilgisizliğinin kurbanı oldu.
Fatih Altaylı'yı çıldırtan tweet:
Bu tweete Fatih Altaylı'nın yanıtı ise sert oldu:
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Remzi Reis tarrak yiyip suyunu içmekten (bade) neyin ne olduğunun bilincinde değil ki. O sadece abilerinin önünde eğilmekle meşgul hahahah.
Remzi Reis şaft nedir ne değildir bilmez ama alışı kuvvetli bir abimizdir. Dört çeker.
Söylenene göre 7204 aracın sadece 271 tanesi TOGG hadi onu geçtim bu kadar aracı kullanım yerlerine sevk etmek yerine sırf reklam için dünya kadar masraf yap... Devamını Gör
Resimdekiler togg değil ki zaten... Skoda gibi duruyor.
vallahi benim başımada geldi,togg u beğenen bi tip,o kadar iyi yapmışlar ki ,eksozt borusunu bike mükemmel saklamışlar dedi bana..🤔