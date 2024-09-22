Beşar Esad'tan Başka Ülkelere Kaçan Suriyeliler İçin Tarihi Af Kararı Geldi
Beşar Esad'tan Başka Ülkelere Kaçan Suriyeliler İçin Tarihi Af Kararı Geldi
Suriye’de 22 Eylül 2024 tarihinden önce işlenen firar suçları, cünhalar (kabahatten ağır, cinayetten hafif suçlar) ve belirli ihlaller için genel af ilan edildi.
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Suriye Devlet Ajansı SANA’nın haberine göre, Devlet Başkanı Beşar Esad af için kanun hükmünde kararname yayınladı.
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Kararnamede, Askeri Ceza Kanunu kapsamında yer alan iç ve dış kaçış suçlarının faillerine yönelik cezanın tamamı için genel af öngörülüyor. Ancak af hükümleri, "saklanan ve adaletten kaçanlar" için geçerli olmayacak; yurt içinde üç, yurt dışında ise dört ay içinde teslim olunması gerekiyor.
Ayrıca, "topluma ve devlete ciddi saldırı teşkil eden bazı cünhalar," "rüşvet" ve "sahtecilik" gibi suçlar af kapsamı dışında bırakıldı. Af, kişilerin malına yönelik saldırılarda mağdurların tazminat talep etme hakkını da saklı tutuyor.
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