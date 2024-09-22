Mansur Yavaş, Yüksel Arslan'ın Açıklamalarını Eleştirdi, Tweeti Silmesini İstedi
Mansur Yavaş, Yüksel Arslan'ın Açıklamalarını Eleştirdi, Tweeti Silmesini İstedi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medyada isim vermeden Ekrem İmamoğlu’nu eleştirmesine tepki gösterdi.
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Yüksel Arslan bugün sosyal medya hesabından İmamoğlu'nu kasteden "Proje Çocuk", "Siyasi kalpazan", "Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek" ve "hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan" gibi ifadeler kullanmıştı.
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Bu tartışmalı açıklamalara en büyük itiraz Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş sosyal medya hesabından Arslan'ın tweetini alıntılayarak tweeti silmesini tavsiye etti.
"Kamuoyunun Dikkatine" diyerek mesajına başlayan Yavaş, yazılı metni onaylamadığını dile getirdi. Yavaş'ın açıklamaları şu şekilde oldu:
Mansur Yavaş'ın söz konusu tweeti:
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