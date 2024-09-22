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Rıdvan Dilmen, Süper Lig İçin Play-Off Sisteminin Gündeme Gelebileceğini Söyledi

Rıdvan Dilmen, Süper Lig İçin Play-Off Sisteminin Gündeme Gelebileceğini Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
22.09.2024 - 19:09

Yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında derbiyi değerlendirirken Süper Lig'le ilgili de önemli bir iddiada bulundu.

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Ligde derbiyi Galatasaray kazanırken Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımların diğer takımlara karşı aldıkları bol gollü galibiyetler dikkat çekiyor.

Ligde derbiyi Galatasaray kazanırken Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımların diğer takımlara karşı aldıkları bol gollü galibiyetler dikkat çekiyor.

Kamuoyunda da bu üç takımın birbiri hariç kolay kolay yenilmeyecekleri ya da puan kaybetmeyecekleri algısı oluşurken Rıdvan Dilmen'den önemli bir iddia geldi.

Kamuoyunda da bu üç takımın birbiri hariç kolay kolay yenilmeyecekleri ya da puan kaybetmeyecekleri algısı oluşurken Rıdvan Dilmen'den önemli bir iddia geldi.

Play-Off iddiasını gündeme getiren Dilmen, "Türk futbolunda böyle bir fark hiç görmedim. Play-Off'a koşar adım ilerliyoruz. Bu gidişle iş oraya çıkacak. Play-Off'tan nefret ediyorum ama Avrupa'da birçok ortalama ligde bu uygulama var" dedi.

Play-Off iddiasını gündeme getiren Dilmen, "Türk futbolunda böyle bir fark hiç görmedim. Play-Off'a koşar adım ilerliyoruz. Bu gidişle iş oraya çıkacak. Play-Off'tan nefret ediyorum ama Avrupa'da birçok ortalama ligde bu uygulama var" dedi.

Rıdvan Dilmen görüşlerini "İki takımdan biri 102, diğeri 99 puan almış; böyle bir durum olamaz. Bu yıl Beşiktaş da işin içine girdi, ilk üç belli. Dördüncü sırayı da Trabzonspor alır gibi görünüyor. Böyle bir fark daha önce hiç görmedim" diyerek destekledi.

Rıdvan Dilmen görüşlerini "İki takımdan biri 102, diğeri 99 puan almış; böyle bir durum olamaz. Bu yıl Beşiktaş da işin içine girdi, ilk üç belli. Dördüncü sırayı da Trabzonspor alır gibi görünüyor. Böyle bir fark daha önce hiç görmedim" diyerek destekledi.

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2011 yılı yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için böyle bir girişim de bulunulmuştunuz yapmayın artık böyle saçma sapan insanları da dikkat... Devamını Gör

Kerem Senol

dikkatli bak eğer o sezon play-off geleseydi Fenerbahçe zaten şampiyon su.acama kim şampiyon oldu.fetosaray.

Theo

Altyapıyı yapmaya başladı şeytan,zırlamayn arkadaş,5.yıldız geliyor

ercan doğan

sahada olmayınca, masada tüm tuşlara basılmaya başlandı