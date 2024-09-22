Rıdvan Dilmen, Süper Lig İçin Play-Off Sisteminin Gündeme Gelebileceğini Söyledi
Rıdvan Dilmen, Süper Lig İçin Play-Off Sisteminin Gündeme Gelebileceğini Söyledi
Yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında derbiyi değerlendirirken Süper Lig'le ilgili de önemli bir iddiada bulundu.
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Ligde derbiyi Galatasaray kazanırken Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımların diğer takımlara karşı aldıkları bol gollü galibiyetler dikkat çekiyor.
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Kamuoyunda da bu üç takımın birbiri hariç kolay kolay yenilmeyecekleri ya da puan kaybetmeyecekleri algısı oluşurken Rıdvan Dilmen'den önemli bir iddia geldi.
Play-Off iddiasını gündeme getiren Dilmen, "Türk futbolunda böyle bir fark hiç görmedim. Play-Off'a koşar adım ilerliyoruz. Bu gidişle iş oraya çıkacak. Play-Off'tan nefret ediyorum ama Avrupa'da birçok ortalama ligde bu uygulama var" dedi.
Rıdvan Dilmen görüşlerini "İki takımdan biri 102, diğeri 99 puan almış; böyle bir durum olamaz. Bu yıl Beşiktaş da işin içine girdi, ilk üç belli. Dördüncü sırayı da Trabzonspor alır gibi görünüyor. Böyle bir fark daha önce hiç görmedim" diyerek destekledi.
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2011 yılı yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için böyle bir girişim de bulunulmuştunuz yapmayın artık böyle saçma sapan insanları da dikkat... Devamını Gör
dikkatli bak eğer o sezon play-off geleseydi Fenerbahçe zaten şampiyon su.acama kim şampiyon oldu.fetosaray.
Altyapıyı yapmaya başladı şeytan,zırlamayn arkadaş,5.yıldız geliyor
sahada olmayınca, masada tüm tuşlara basılmaya başlandı