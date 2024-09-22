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Ahmet Çakar'ın Soyunma Odası İddiasına Fenerbahçe'den Yalanlama Geldi

Ahmet Çakar'ın Soyunma Odası İddiasına Fenerbahçe'den Yalanlama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
22.09.2024 - 17:51

Yorumcu Ahmet Çakar'ın Ali Koç ve Jose Mourinho'nun derbinin devre arasında soyunma odasında tartıştığı iddialarına Fenerbahçe'den açıklama geldi.

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Ahmet Çakar'ın derbiye dair Mourinho'nun basın toplantısına katılmama sebebi için önemli bir iddia ortaya atmıştı. Mourinho'nun Ali Koç ile tartıştıklarını iddia eden Çakar'ın iddiaları gün boyu epey konuşulmuştu.

Ahmet Çakar'ın derbiye dair Mourinho'nun basın toplantısına katılmama sebebi için önemli bir iddia ortaya atmıştı. Mourinho'nun Ali Koç ile tartıştıklarını iddia eden Çakar'ın iddiaları gün boyu epey konuşulmuştu.

Söz konusu iddiaya dair haberimizi buradan okuyabilirsiniz:

Fenerbahçe ise akşam saatlerinde konuya dair kulüp resmi sitesinden açıklama yayınladı. Açıklamada Ali Koç'un devre arasını locasında geçirdiği söylendi.

Fenerbahçe ise akşam saatlerinde konuya dair kulüp resmi sitesinden açıklama yayınladı. Açıklamada Ali Koç'un devre arasını locasında geçirdiği söylendi.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç’un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir.

Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır.

Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz.

Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsülü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz.'

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