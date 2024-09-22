Ahmet Çakar'ın Soyunma Odası İddiasına Fenerbahçe'den Yalanlama Geldi
Ahmet Çakar'ın Soyunma Odası İddiasına Fenerbahçe'den Yalanlama Geldi
Yorumcu Ahmet Çakar'ın Ali Koç ve Jose Mourinho'nun derbinin devre arasında soyunma odasında tartıştığı iddialarına Fenerbahçe'den açıklama geldi.
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Ahmet Çakar'ın derbiye dair Mourinho'nun basın toplantısına katılmama sebebi için önemli bir iddia ortaya atmıştı. Mourinho'nun Ali Koç ile tartıştıklarını iddia eden Çakar'ın iddiaları gün boyu epey konuşulmuştu.
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Fenerbahçe ise akşam saatlerinde konuya dair kulüp resmi sitesinden açıklama yayınladı. Açıklamada Ali Koç'un devre arasını locasında geçirdiği söylendi.
Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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