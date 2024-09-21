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Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Kepenk Göndermesi

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Kepenk Göndermesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
22.09.2024 - 00:30

Geçtiğimiz sezon oynanan derbide Fenerbahçe maçın ardından galibiyeti saha ortasında kutlamış, soyunma odasında çıkması ve Ali Koç'un ve yöneticilerin sahada zafer pozu vermesi eleştirilmişti. Bugün ise Fenerbahçe yönetimi benzer bir tablo yaşanmasın diye maç sonunda kepenkleri indirdi.

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun maç sonunda gündeminde "kepenk" vardı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun maç sonunda gündeminde "kepenk" vardı.

Hatipoğlu, "Fenerbahçe sevinmeyelim, sahaya çıkmayalım diye kepenkleri indirdi" diye konuyu anlatırken, rakiplerini kızdıracak bir göndermede bulundu.

Hatipoğlu, "Fenerbahçe sevinmeyelim, sahaya çıkmayalım diye kepenkleri indirdi" diye konuyu anlatırken, rakiplerini kızdıracak bir göndermede bulundu.

Hatipoğlu, Galatasaray YouTube kanalının takım otobüsünden yaptığı canlı yayında durumu "Fenerbahçe'ye kepenk indirttik" diye açıkladı.

Hatipoğlu, Galatasaray YouTube kanalının takım otobüsünden yaptığı canlı yayında durumu "Fenerbahçe'ye kepenk indirttik" diye açıkladı.

Hatipoğlu'nun açıklamaları:

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