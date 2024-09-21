Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Kepenk Göndermesi

Geçtiğimiz sezon oynanan derbide Fenerbahçe maçın ardından galibiyeti saha ortasında kutlamış, soyunma odasında çıkması ve Ali Koç'un ve yöneticilerin sahada zafer pozu vermesi eleştirilmişti. Bugün ise Fenerbahçe yönetimi benzer bir tablo yaşanmasın diye maç sonunda kepenkleri indirdi.