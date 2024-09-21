Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Engin Polat'tan Derbi Sonrası Fenerbahçe Yönetimine Tepki Geldi

Engin Polat'tan Derbi Sonrası Fenerbahçe Yönetimine Tepki Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.09.2024 - 22:18

Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'a mağlup olduğu maçın ardından Engin Polat sosyal medyadan skora tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray haftanın maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda rahat geçti. 3-1'lik zaferin ardından Fenerbahçe taraftarından tepkiler gecikmedi.

Galatasaray haftanın maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda rahat geçti. 3-1'lik zaferin ardından Fenerbahçe taraftarından tepkiler gecikmedi.

Bir tepki de iyi bir Fenerbahçeli olduğu bilinen Engin Polat'tan geldi. Engin Polat maçın ardından sosyal medyadan tepkisini gösterdi.

Bir tepki de iyi bir Fenerbahçeli olduğu bilinen Engin Polat'tan geldi. Engin Polat maçın ardından sosyal medyadan tepkisini gösterdi.

"Yönetemiyorsanız bırakın" diyen Engin Polat'ın storysi:

"Yönetemiyorsanız bırakın" diyen Engin Polat'ın storysi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
33
8
7
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın