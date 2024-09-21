Engin Polat'tan Derbi Sonrası Fenerbahçe Yönetimine Tepki Geldi
Engin Polat'tan Derbi Sonrası Fenerbahçe Yönetimine Tepki Geldi
Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'a mağlup olduğu maçın ardından Engin Polat sosyal medyadan skora tepki gösterdi.
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Galatasaray haftanın maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda rahat geçti. 3-1'lik zaferin ardından Fenerbahçe taraftarından tepkiler gecikmedi.
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Bir tepki de iyi bir Fenerbahçeli olduğu bilinen Engin Polat'tan geldi. Engin Polat maçın ardından sosyal medyadan tepkisini gösterdi.
"Yönetemiyorsanız bırakın" diyen Engin Polat'ın storysi:
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