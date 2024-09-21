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Fenerbahçe , Galatasaray
Fenerbahçe'den Galatasaray'a "Karaborsa" Göndermesi Geldi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a "Karaborsa" Göndermesi Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.09.2024 - 20:36

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde stadyumda Fenerbahçe'den rakibine 'karaborsa' göndermesi geldi.

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"Karaborsa" bilet sistemi ile kulüp içinden gerçekleşen bir organizasyon yapıldığı ve Galatasaray'ın buradan haksız kazanç elde ettiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

"Karaborsa" bilet sistemi ile kulüp içinden gerçekleşen bir organizasyon yapıldığı ve Galatasaray'ın buradan haksız kazanç elde ettiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Reklam panolarında "Karaborsa bilet almak ve satmak suçtur, suça ortak olma" yazarken ısınma boyunca mesaj panoda döndü.

Reklam panolarında "Karaborsa bilet almak ve satmak suçtur, suça ortak olma" yazarken ısınma boyunca mesaj panoda döndü.

Fenerbahçe, hafta içinde yaptığı bir açıklama ile kendi taraftarları içinde bu yolla bilet satmak isteyenlerin kombine biletlerini iptal etmişti.

Fenerbahçe, hafta içinde yaptığı bir açıklama ile kendi taraftarları içinde bu yolla bilet satmak isteyenlerin kombine biletlerini iptal etmişti.

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