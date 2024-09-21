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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho'nun Demeçlerine Yanıt Verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho'nun Demeçlerine Yanıt Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.09.2024 - 19:36

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, dev maç öncesi rakibi, hakem ve Mourinho ile ilgili açıklamalar yaptı.

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Buruk, "İki takım da çok hazır. Tam kadroyuz, formdayız. İki formda takımın oynayacağı güzel bir maç olur umarım. Kazanmak için buradayız" dedi.

Buruk, "İki takım da çok hazır. Tam kadroyuz, formdayız. İki formda takımın oynayacağı güzel bir maç olur umarım. Kazanmak için buradayız" dedi.

Moutinho'nun kendisi ile ilgili konuşmalarının sorulmasını Okan Buruk, "Rakibinin hocası beni ilgilendirmiyor. Çok saygı duyuyorum önemli bir isim ama rakibin hocası kim olursa olsun rakibinize hazırlanıyorsunuz" dedi.

Moutinho'nun kendisi ile ilgili konuşmalarının sorulmasını Okan Buruk, "Rakibinin hocası beni ilgilendirmiyor. Çok saygı duyuyorum önemli bir isim ama rakibin hocası kim olursa olsun rakibinize hazırlanıyorsunuz" dedi.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a da değinen Okan Buruk; "İki taraf da atamadan memnun değil. Bu maçı hak ettiğini düşünmüyorum. Umarım iyi bir maç yönetir. Umarım saha içinde olur her şey. Tribünde provokasyon olması halinde hakemlerin müdahale etmesini bekliyoruz" dedi.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a da değinen Okan Buruk; "İki taraf da atamadan memnun değil. Bu maçı hak ettiğini düşünmüyorum. Umarım iyi bir maç yönetir. Umarım saha içinde olur her şey. Tribünde provokasyon olması halinde hakemlerin müdahale etmesini bekliyoruz" dedi.

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