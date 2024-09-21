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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Dev Maç Öncesi Konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Dev Maç Öncesi Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.09.2024 - 19:15

Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Temkinli konuşan Mourinho, rakibe saygıyı ön plana çıkardı.

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Jose Mourinho, maç öncesi röportajında "Bu maç için özel bir hazırlığa gerek yok. Futbolcular zaten bu maçın ruhunu ve önemini biliyorlar. Diğer maçlara göre özel bir hazırlık aşaması olmadı" dedi.

Jose Mourinho, maç öncesi röportajında "Bu maç için özel bir hazırlığa gerek yok. Futbolcular zaten bu maçın ruhunu ve önemini biliyorlar. Diğer maçlara göre özel bir hazırlık aşaması olmadı" dedi.

Mourinho, "Kendi kimliğimizi sahaya yansıtmalıyız. Rakiplerimizi analiz ediyoruz. Sadece Galatasaray değil her rakibimize karşı analiz yapıyoruz ama kendi kimliğimizi yansıtmak daha önemli" açıklaması yaptı.

Mourinho, "Kendi kimliğimizi sahaya yansıtmalıyız. Rakiplerimizi analiz ediyoruz. Sadece Galatasaray değil her rakibimize karşı analiz yapıyoruz ama kendi kimliğimizi yansıtmak daha önemli" açıklaması yaptı.

"Rakibinizle oyuncularınız arasında kıyaslama yapabilir misiniz?" sorusuna "bu saygısızlık olur" diyen Mourinho, "bizim şu isimlerimiz onların bu isimlerinden iyi ya da tersi bir şey söylemeyem. Bu büyük bir saygısızlık olur. İki takım da değerli isimlere sahip" dedi.

"Rakibinizle oyuncularınız arasında kıyaslama yapabilir misiniz?" sorusuna "bu saygısızlık olur" diyen Mourinho, "bizim şu isimlerimiz onların bu isimlerinden iyi ya da tersi bir şey söylemeyem. Bu büyük bir saygısızlık olur. İki takım da değerli isimlere sahip" dedi.

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