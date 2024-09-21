Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi Öncesi Bir Taraftar Kur'an ile Kadıköy'e Geldi

Derbiler öncesinde tüm taraftarlar galibiyet için kendince yöntemler ararlar. Sahada futbolcular mücadele etse de taraftarların kimi dua eder, kimi totem yapar, kimi başka bir yöntem deneyerek takımına destek olmak ister. Bir Galatasaray taraftarı da ilginç bir yöntemle deplasmana geldi.