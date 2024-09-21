Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi Öncesi Bir Taraftar Kur'an ile Kadıköy'e Geldi
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi Öncesi Bir Taraftar Kur'an ile Kadıköy'e Geldi
Derbiler öncesinde tüm taraftarlar galibiyet için kendince yöntemler ararlar. Sahada futbolcular mücadele etse de taraftarların kimi dua eder, kimi totem yapar, kimi başka bir yöntem deneyerek takımına destek olmak ister. Bir Galatasaray taraftarı da ilginç bir yöntemle deplasmana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maça saatler kala taraftarlar stada yavaş yavaş gelmeye başladı. İETT otobüsleriyle toplanma noktalarından taşınan taraftarların yanında deniz yoluyla gelenler de var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray taraftarı da İstanbul Emniyet Müdürlüğü eşliğinde otobüslerle stada kadar geldiler. Otobüslerin tıklım tıklım dolu olduğu gözlenirken Galatasaray TV kameralarına yansıyan bir görüntü dikkat çekti.
Bir Galatasaray taraftarının deplasmana Kur'an'la geldiği görülürken, taraftar kameralara da Kur'an'ı kaldırarak gösterdi. O anlar sosyal medyanın gündemine düştü.
Taraftar stadyum girişinde böyle görüntülendi:
Kameralara yansıyan o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın