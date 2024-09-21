Derbi Heyecanı Başlıyor: Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Önemli Notlar

Derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Jose Mourinho ve Okan Buruk'u ilk kez karşı karşıya getirecek olan bu önemli mücadele, aynı zamanda Portekiz, Fransa, Amerika, Kanada ve İspanya gibi ülkelerde de canlı yayınlanacak.