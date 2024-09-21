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Derbi Heyecanı Başlıyor: Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Önemli Notlar

Derbi Heyecanı Başlıyor: Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Önemli Notlar

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
21.09.2024 - 14:20

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmasına sahne olacak. 115 yıllık ezeli rekabette Fenerbahçe ile Galatasaray tam 401. kez kozlarını paylaşacak. İşte derbi öncesi tüm detaylar...

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Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan derbi mücadelesi, bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

Derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Jose Mourinho ve Okan Buruk'u ilk kez karşı karşıya getirecek olan bu önemli mücadele, aynı zamanda Portekiz, Fransa, Amerika, Kanada ve İspanya gibi ülkelerde de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray Maçının Hakemi Kim?

Fenerbahçe-Galatasaray Maçının Hakemi Kim?

Ülker Stadı'nda oynanacak olan bu kritik derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcı hakem olarak ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay görev alacak.

Karşılaşmanın VAR Hakemi Belli Oldu

Karşılaşmanın VAR Hakemi Belli Oldu

Fenerbahçe Galatasaray maçına saatler kalmışken, TFF maçta görev alacak VAR hakemini de açıkladı. Atilla Karaoğlan yönetiminde gerçekleşecek dev mücadeleye VAR hakemi olarak Onur Özütoprak atandı.

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Muhtemel 11'leri

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Muhtemel 11'leri

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko

Galatasaray'ın Muhtemel 11'i: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen

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İki Takımın Eksikleri Neler?

İki Takımın Eksikleri Neler?

Fenerbahçe’de hala sakatlığı devam eden Bright Osayi-Samuel bu maçta süre alamayacak. Sakatlığını atlatan Djiku ise görev verilmesi halinde oynayabilecek. 

Galatasaray’da ise Hakim Ziyech, sakatlığı nedeniyle derbide görev alamayacak. Sakatlıktan dönüp takımla çalışmalara başlayan Mauro Icardi'nin süre alıp alımayacağına ise Okan Buruk karar verecek.

Derbi Öncesi Takımlar Ne Durumda?

Derbi Öncesi Takımlar Ne Durumda?

Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli ekip 13 puanla 2. sırada yer alırken, bu sezon çıktığı 5 maçı da kazanan Galatasaray 15 puanla zirvede yer alıyor.

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