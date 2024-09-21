Derbi Heyecanı Başlıyor: Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Önemli Notlar
Derbi Heyecanı Başlıyor: Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Önemli Notlar
Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmasına sahne olacak. 115 yıllık ezeli rekabette Fenerbahçe ile Galatasaray tam 401. kez kozlarını paylaşacak. İşte derbi öncesi tüm detaylar...
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Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ne Zaman?
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Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?
Fenerbahçe-Galatasaray Maçının Hakemi Kim?
Karşılaşmanın VAR Hakemi Belli Oldu
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Muhtemel 11'leri
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Derbi Öncesi Takımlar Ne Durumda?
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