İlk Golün Önemi Çok Büyük: Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinin İstatistikleri

Son 10 sezonda oynanan 23 derbide Galatasaray, 19 gol atarken Fenerbahçe 15 gol kaydetti. Bu maçlardan biri, Galatasaray'ın 1-0 önde olduğu sırada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galibiyetle sonuçlandı.

Toplam 34 golün 28'i yabancı futbolculardan gelirken, 6 gol ise Türk oyuncular tarafından atıldı. Galatasaray'ın 16 golünü, Fenerbahçe'nin ise 12 golünü yabancı oyuncuları kaydetti. Türk oyuncular, her iki takım için de 3'er gol attı.