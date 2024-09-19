İlk Golün Önemi Çok Büyük: Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinin İstatistikleri
İlk Golün Önemi Çok Büyük: Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinin İstatistikleri
21 Eylül Cumartesi günü saat 20'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için önemli istatistikleri bir araya getirdik. Ligin zirvesinde kalmak isteyen iki ekibin de ilk golü attığı maçlarda genellikle galibiyete ulaştığı görülürken mücadeleye yöneten hakemin kartına sıklıkla başvurduğu da dikkat çekti.
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Son derbide gülen taraf, Fenerbahçe olmuştu
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Goller yabancılardan geldi
Öne geçen kolay kolay yenilmiyor
Galatasaray, Kadıköy'deki son 5 maçtan 3 galibiyet çıkardı
Kart raporu
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