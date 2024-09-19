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Fenerbahçe , Galatasaray
İlk Golün Önemi Çok Büyük: Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinin İstatistikleri

İlk Golün Önemi Çok Büyük: Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinin İstatistikleri

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 14:18

21 Eylül Cumartesi günü saat 20'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için önemli istatistikleri bir araya getirdik. Ligin zirvesinde kalmak isteyen iki ekibin de ilk golü attığı maçlarda genellikle galibiyete ulaştığı görülürken mücadeleye yöneten hakemin kartına sıklıkla başvurduğu da dikkat çekti.

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Son derbide gülen taraf, Fenerbahçe olmuştu

Son derbide gülen taraf, Fenerbahçe olmuştu

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun 37. haftasında rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Galatasaray’ın ev sahipliğindeki müsabakada Fenerbahçe'ye 1 kırmızı kartın yanı sıra 5 sarı kart çıkmış, ev sahibi sarı-kırmızılılar ise hakem Arda Kardeşler tarafından 4 sarı kartla cezalandırılmıştı.

Goller yabancılardan geldi

Goller yabancılardan geldi

Son 10 sezonda oynanan 23 derbide Galatasaray, 19 gol atarken Fenerbahçe 15 gol kaydetti. Bu maçlardan biri, Galatasaray'ın 1-0 önde olduğu sırada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galibiyetle sonuçlandı.

Toplam 34 golün 28'i yabancı futbolculardan gelirken, 6 gol ise Türk oyuncular tarafından atıldı. Galatasaray'ın 16 golünü, Fenerbahçe'nin ise 12 golünü yabancı oyuncuları kaydetti. Türk oyuncular, her iki takım için de 3'er gol attı.

Öne geçen kolay kolay yenilmiyor

Öne geçen kolay kolay yenilmiyor

Son 29 yıldaki 62 derbi maçında, ilk golü atan takım genellikle avantaj sağladı. İlk golü atan takım, yalnızca 5 kez mağlup oldu. Galatasaray, ilk golü attığı 14 maçta galibiyet elde ederken, Fenerbahçe de ilk golü attığı 25 maçta mutlu sona ulaştı. Bu dönemdeki 8 maç gollü berabere bitti. 6 karşılaşmada Fenerbahçe ilk golü attı ama Galatasaray eşitliği sağladı.

Galatasaray, Kadıköy'deki son 5 maçtan 3 galibiyet çıkardı

Galatasaray, Kadıköy'deki son 5 maçtan 3 galibiyet çıkardı

Fenerbahçe’nin evinde oynanan son 5 müsabakada Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler ise 1 defa kazandı. 1 karşılaşma da berabere tamamlandı. Cimbom, burada oynadığı son 5 maçın 3’ünde kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte ezeli rakibinin sahasında 10 puan aldı.

24.12.2023

  • Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

08.01.2023

  • Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

10.04.2022

  • Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

06.02.2021

  • Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

23.02.2020

  • Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

Kart raporu

Kart raporu

Son 10 lig derbisinde de Fenerbahçe, Galatasaray'dan daha fazla cezalandırıldı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda toplam 33 sarı ve 5 kırmızı kart görürken, Galatasaray 41 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

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