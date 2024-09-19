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Kendisi Bile İnanamadı: Manchester United Maçına Giden Futbolseverden Kıskandıracak Paylaşım!

Kendisi Bile İnanamadı: Manchester United Maçına Giden Futbolseverden Kıskandıracak Paylaşım!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 12:14

Futbolun gerçek ruhunu yaşamak için mücadeleyi tribünden takip etmek, her fanatik taraftarın kalbinde özel bir yer tutar. Bir futbolseverin paylaşımı da tam bu durumu özetler nitelikte.

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Milli futbolcumuz Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United, EFL'de Barnsley ile karşı karşıya geldi.

Milli futbolcumuz Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United, EFL'de Barnsley ile karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlılar, rakibini 7-0'la geçerek adını bir üst tura yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılar, rakibini 7-0'la geçerek adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmaya giden bir taraftar, mücadeleyi takip ettiği noktayı "Dün geceki manzara tam bir rüyaydı" diyerek Tiktok hesabından paylaştı.

Karşılaşmaya giden bir taraftar, mücadeleyi takip ettiği noktayı "Dün geceki manzara tam bir rüyaydı" diyerek Tiktok hesabından paylaştı.

İşte o anlar 👇

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