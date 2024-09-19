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İsrail'i Yine Protesto Ettiler: Celtic Taraftarı Şampiyonlar Ligi Maçında Filistin İçin Pankart Açtı

İsrail'i Yine Protesto Ettiler: Celtic Taraftarı Şampiyonlar Ligi Maçında Filistin İçin Pankart Açtı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 08:34

İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırılara karşı uzun zamandır tarihi bir duruş gösteren Celtic taraftarları, Avrupa arenasında yine dikkat çekti.

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İskoçya ekibi Celtic, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Slovan Bratislava'yı konuk etti.

İskoçya ekibi Celtic, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Slovan Bratislava'yı konuk etti.

Ev sahibi, mücadeleden 5-1 ayrılarak Devler Ligi'ne üç puanla başladı.

Ev sahibi, mücadeleden 5-1 ayrılarak Devler Ligi'ne üç puanla başladı.

Karşılaşmaya yeşil-beyazlı taraftarlar damga vurdu.

Karşılaşmaya yeşil-beyazlı taraftarlar damga vurdu.

Tribünler, İsrail'in işgali altındaki Filistin için pankart açtı.

Tribünler, İsrail'in işgali altındaki Filistin için pankart açtı.

Pankartlarda şu ifadeler yer aldı: "Sizi ezebilirler, hapsedebilirler ama cesaretinizi asla kıramazlar!

Pankartlarda şu ifadeler yer aldı: "Sizi ezebilirler, hapsedebilirler ama cesaretinizi asla kıramazlar!
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"Gazze, Cenin, Tulkarim, Nablus. Asla yalnız yürümeyeceksiniz."

"Gazze, Cenin, Tulkarim, Nablus. Asla yalnız yürümeyeceksiniz."

Taraftar grupları, geçtiğimiz sezon da Filistin'e desteğini sürdürmüş ancak kulüp ve UEFA tarafından çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Taraftar grupları, geçtiğimiz sezon da Filistin'e desteğini sürdürmüş ancak kulüp ve UEFA tarafından çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.
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