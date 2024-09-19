İsrail'i Yine Protesto Ettiler: Celtic Taraftarı Şampiyonlar Ligi Maçında Filistin İçin Pankart Açtı
İsrail'i Yine Protesto Ettiler: Celtic Taraftarı Şampiyonlar Ligi Maçında Filistin İçin Pankart Açtı
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İskoçya ekibi Celtic, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Slovan Bratislava'yı konuk etti.
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Ev sahibi, mücadeleden 5-1 ayrılarak Devler Ligi'ne üç puanla başladı.
Karşılaşmaya yeşil-beyazlı taraftarlar damga vurdu.
Tribünler, İsrail'in işgali altındaki Filistin için pankart açtı.
Pankartlarda şu ifadeler yer aldı: "Sizi ezebilirler, hapsedebilirler ama cesaretinizi asla kıramazlar!
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"Gazze, Cenin, Tulkarim, Nablus. Asla yalnız yürümeyeceksiniz."
Taraftar grupları, geçtiğimiz sezon da Filistin'e desteğini sürdürmüş ancak kulüp ve UEFA tarafından çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.
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