Derbi Öncesinde Ümit Özat'tan Provokasyona Dikkat Geçen Okan Buruk'a Sert Sözler!

Özat, geçtiğimiz sezona ait şampiyonluk görüntülerini hatırlatarak aslında Buruk'un taraftarları provoke ettiğini belirtti:

'Sen şinanay da yavrum dediğin bir parça vardı ya, şimdi bekliyorlar. Provokasyona sen sebep oldun Okan Hoca! Sen ailene küfür edilmesini unutur musun? Hakkaniyetli olmak lazım. Sen yaptın bunu. Ne Fatih Terim'de, ne başka hocalarda hiç kimsede görmedim biliyor musun. 2 sene üst üste şampiyon olmuşsun, Fatih Terim'in rekorunu kırmaya en büyük adaysın. Lise çocuğu gibi orada 'Şinanay da yavrum şina şinanay, ... Galatasaray' diye diye... Şimdi geleceksin orada 50 bin kişi. Sana bunu yapacaklar kusura bakma. Sen getirdin bunu buraya”