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Derbi Öncesinde Ümit Özat'tan Provokasyona Dikkat Geçen Okan Buruk'a Sert Sözler!

Derbi Öncesinde Ümit Özat'tan Provokasyona Dikkat Geçen Okan Buruk'a Sert Sözler!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 16:28

Yorumculuk yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, hafta sonu oynanacak derbi öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u hedef aldı. Özat, Buruk'un taraftarlarını provoke ettiğini dile getirdi.

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Maçın ardından "provokasyon" vurgusu yapmıştı.

Maçın ardından "provokasyon" vurgusu yapmıştı.

Evindeki erteleme maçında Gaziantep FK'yi 3-1'lik skorla Süper Lig'de liderlik koltuğuna Galatasaray'da Okan Buruk, cumartesi günü karşılaşacakları Fenerbahçe mücadelesi hakkında 'kazanmak için oynayacağız' derken 'sakin kalmalıyız ve provokasyonlara uymamalıyız.' da demişti.

Ümit Özat'tan eleştiri geldi.

Ümit Özat'tan eleştiri geldi.

EXXEN'de yorumculuk yapan eski Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat, Buruk'un ifadeleri üzerine sert bir açıklamada bulundu.

"Provokasyona sen sebep oldun!"

"Provokasyona sen sebep oldun!"

Özat, geçtiğimiz sezona ait şampiyonluk görüntülerini hatırlatarak aslında Buruk'un taraftarları provoke ettiğini belirtti:

'Sen şinanay da yavrum dediğin bir parça vardı ya, şimdi bekliyorlar. Provokasyona sen sebep oldun Okan Hoca! Sen ailene küfür edilmesini unutur musun? Hakkaniyetli olmak lazım. Sen yaptın bunu. Ne Fatih Terim'de, ne başka hocalarda hiç kimsede görmedim biliyor musun. 2 sene üst üste şampiyon olmuşsun, Fatih Terim'in rekorunu kırmaya en büyük adaysın. Lise çocuğu gibi orada 'Şinanay da yavrum şina şinanay, ... Galatasaray' diye diye... Şimdi geleceksin orada 50 bin kişi. Sana bunu yapacaklar kusura bakma. Sen getirdin bunu buraya”

Neler yaşanmıştı?

Neler yaşanmıştı?

50 yaşındaki teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki şampiyonluk kutlamalarında balkona çıkarak taraftarlarla birlikte küfürlü şarkı söylemişti.

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