Derbi Öncesinde Ümit Özat'tan Provokasyona Dikkat Geçen Okan Buruk'a Sert Sözler!
Derbi Öncesinde Ümit Özat'tan Provokasyona Dikkat Geçen Okan Buruk'a Sert Sözler!
Yorumculuk yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, hafta sonu oynanacak derbi öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u hedef aldı. Özat, Buruk'un taraftarlarını provoke ettiğini dile getirdi.
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Maçın ardından "provokasyon" vurgusu yapmıştı.
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Ümit Özat'tan eleştiri geldi.
"Provokasyona sen sebep oldun!"
Neler yaşanmıştı?
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