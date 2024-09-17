Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Avrupa'dan Uzaklaşarak Kendine Hasret Bırakan Messi'nin Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Avrupa'dan Uzaklaşarak Kendine Hasret Bırakan Messi'nin Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 21:24

Lionel Messi’nin son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu! 37 yaşındaki yıldızın sahalara dönüşü sevinçle karşılansa da, saçlarındaki beyazlar ve yüzündeki kırışıklıklar futbolseverleri şaşkına çevirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Inter Miami formasıyla kariyerine Amerika'da devam eden Lionel Messi, son dönemdeki sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Inter Miami formasıyla kariyerine Amerika'da devam eden Lionel Messi, son dönemdeki sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

37 yaşındaki Arjantinli süperstar, geçtiğimiz günlerde yeşil sahalara geri döndü.

37 yaşındaki Arjantinli süperstar, geçtiğimiz günlerde yeşil sahalara geri döndü.

Ancak Messi’nin son hali, futbolseverler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Ancak Messi’nin son hali, futbolseverler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğraflarda, Messi’nin saçlarındaki belirgin beyazlar ve yüzündeki kırışıklıklar dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğraflarda, Messi’nin saçlarındaki belirgin beyazlar ve yüzündeki kırışıklıklar dikkat çekti.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın