Avrupa'dan Uzaklaşarak Kendine Hasret Bırakan Messi'nin Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
Avrupa'dan Uzaklaşarak Kendine Hasret Bırakan Messi'nin Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
Lionel Messi’nin son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu! 37 yaşındaki yıldızın sahalara dönüşü sevinçle karşılansa da, saçlarındaki beyazlar ve yüzündeki kırışıklıklar futbolseverleri şaşkına çevirdi.
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Inter Miami formasıyla kariyerine Amerika'da devam eden Lionel Messi, son dönemdeki sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kalmıştı.
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37 yaşındaki Arjantinli süperstar, geçtiğimiz günlerde yeşil sahalara geri döndü.
Ancak Messi’nin son hali, futbolseverler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.
Sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğraflarda, Messi’nin saçlarındaki belirgin beyazlar ve yüzündeki kırışıklıklar dikkat çekti.
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