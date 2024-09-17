Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Kenan Yıldız Tarihe Geçti: Şampiyonlar Ligi'nin Yeni Formatında İlk Gol Milli Yıldızdan

Kenan Yıldız Tarihe Geçti: Şampiyonlar Ligi'nin Yeni Formatında İlk Gol Milli Yıldızdan

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 20:34

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, hem kendi kariyerinin hem de Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının ilk golünü atıp tarihe geçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun heyecanı başladı. İlk kez lig formatında oynanacağı açıklanan dev turnuvada ilk gol, Kenan Yıldız'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun heyecanı başladı. İlk kez lig formatında oynanacağı açıklanan dev turnuvada ilk gol, Kenan Yıldız'dan geldi.

PSV'yi konuk eden siyah-beyazlılar, milli futbolcunun 21. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Yıldız, 19 yıl 135 günle Juventus tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu.

PSV'yi konuk eden siyah-beyazlılar, milli futbolcunun 21. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Yıldız, 19 yıl 135 günle Juventus tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu.

Önceki rekor, 13 Eylül 1995'te Borussia Dortmund'a karşı (20 yıl 308 gün) gol atan Alessandro Del Piero'ya aitti.

Önceki rekor, 13 Eylül 1995'te Borussia Dortmund'a karşı (20 yıl 308 gün) gol atan Alessandro Del Piero'ya aitti.

Mücadelenin ilk yarısı, 2-0 Juventus'un üstünlüğü ile noktalandı.

Mücadelenin ilk yarısı, 2-0 Juventus'un üstünlüğü ile noktalandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
9
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın