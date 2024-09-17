Kenan Yıldız Tarihe Geçti: Şampiyonlar Ligi'nin Yeni Formatında İlk Gol Milli Yıldızdan
Kenan Yıldız Tarihe Geçti: Şampiyonlar Ligi'nin Yeni Formatında İlk Gol Milli Yıldızdan
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, hem kendi kariyerinin hem de Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının ilk golünü atıp tarihe geçti.
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Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun heyecanı başladı. İlk kez lig formatında oynanacağı açıklanan dev turnuvada ilk gol, Kenan Yıldız'dan geldi.
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PSV'yi konuk eden siyah-beyazlılar, milli futbolcunun 21. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Yıldız, 19 yıl 135 günle Juventus tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu.
Önceki rekor, 13 Eylül 1995'te Borussia Dortmund'a karşı (20 yıl 308 gün) gol atan Alessandro Del Piero'ya aitti.
Mücadelenin ilk yarısı, 2-0 Juventus'un üstünlüğü ile noktalandı.
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