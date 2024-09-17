Galatasaray Tartışmalara Konu Olan Forma Sponsorluğunu Askıya Aldı!

'Bir dijital spor haber platformu olan 'meritking.news' markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır.'