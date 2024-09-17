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Galatasaray Tartışmalara Konu Olan Forma Sponsorluğunu Askıya Aldı!

Galatasaray Tartışmalara Konu Olan Forma Sponsorluğunu Askıya Aldı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 18:35

Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin gündemdeki iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı.

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Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Adana Demirspor'un da yeni forma sırt sponsoru olan şirket ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Adana Demirspor'un da yeni forma sırt sponsoru olan şirket ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüp, yasa dışı bahis iddiaları sonrası harekete geçti ve sponsorluğun askıya alındığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, yasa dışı bahis iddiaları sonrası harekete geçti ve sponsorluğun askıya alındığını duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bir dijital spor haber platformu olan 'meritking.news' markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır.'

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mrspock

yağlısurat kendini rezil etmesi yetmiyor koca kulübü de rezil etti.