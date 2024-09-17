Galatasaray Tartışmalara Konu Olan Forma Sponsorluğunu Askıya Aldı!
Galatasaray Tartışmalara Konu Olan Forma Sponsorluğunu Askıya Aldı!
Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin gündemdeki iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı.
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Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Adana Demirspor'un da yeni forma sırt sponsoru olan şirket ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
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Sarı-kırmızılı kulüp, yasa dışı bahis iddiaları sonrası harekete geçti ve sponsorluğun askıya alındığını duyurdu.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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yağlısurat kendini rezil etmesi yetmiyor koca kulübü de rezil etti.