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Maça Saatler Kala İspanya Basınından Arda Güler İçin Dikkat Çeken Başlık!

Maça Saatler Kala İspanya Basınından Arda Güler İçin Dikkat Çeken Başlık!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 17:26

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibin Stuttgart'ı konuk edeceği maç öncesinde Arda Güler'in durumu merak konusu oldu. Milli futbolcunun forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini korurken İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi. (Defensa Central)

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Arda Güler, ligde oynanan son Real Sociedad maçında takımına penaltı kazandırsa da bazı futbolseverlerin ve yorumcuların tepkisini çekmişti.

Arda Güler, ligde oynanan son Real Sociedad maçında takımına penaltı kazandırsa da bazı futbolseverlerin ve yorumcuların tepkisini çekmişti.

Milli futbolcunun, bulduğu şansı iyi değerlendiremediği, daha gelişmesi gerektiği ifade edilmişti.

Milli futbolcunun, bulduğu şansı iyi değerlendiremediği, daha gelişmesi gerektiği ifade edilmişti.

Teknik direktör Ancelotti'nin ilerleyen süreçte nasıl bir karar alacağı tartışma haline gelirken gözler Stuttgart maçına çevrildi.

Teknik direktör Ancelotti'nin ilerleyen süreçte nasıl bir karar alacağı tartışma haline gelirken gözler Stuttgart maçına çevrildi.

İspanyol basını, maça saatler kala tecrübeli çalıştırıcının bu karşılaşmaya Arda ile başlamayacağını "Arda Güler, Rodrygo'nun oynayabilmesi için feda edilecek." başlığıyla belirtti.

İspanyol basını, maça saatler kala tecrübeli çalıştırıcının bu karşılaşmaya Arda ile başlamayacağını "Arda Güler, Rodrygo'nun oynayabilmesi için feda edilecek." başlığıyla belirtti.

Muhtemel 11 👇

Muhtemel 11 👇
  • Courtois, Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Mbappe ve Vinicius.
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Real Madrid - Stuttgart maçı hangi kanalda?

Real Madrid - Stuttgart maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak olan eflatun-beyazlıların, Alman ekibini konuk edeceği mücadele, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden yayınlanacak. Maç saati: 22.00

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