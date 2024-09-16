Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En İyi Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En İyi Tweetler
Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Gerçekten, ilk maçında attı bile 💫
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. 😂😂
3. Çok başka biri 🚀
4. Yine gündemde...
5. Ercan Kara'nın tek başına takımı sırtlaması 🫢
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hafızalardan silinmeyen o forma 👌
7. Nerden aklına geldi be adam 😄
8. 😯😯
9. İnanılmaz bir transfer süreciydi
10. Fenerbahçeli taraftarların korktuğu o senaryo
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Çok uğraşıldı ama 😐
12. Çabuk alıştı Rize'ye
13. Sizin Sara hakkındaki düşünceleriniz neler?
14. İtalya'da yıllarca oynadı ama Süper Lig'de çok tartışılacak gibi
15. Anılar 😄
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Sıfır rekabet 😂
17. Yine başa döndük 🫢
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın