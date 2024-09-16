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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En İyi Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En İyi Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 00:41

Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀

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1. Gerçekten, ilk maçında attı bile 💫

1. Gerçekten, ilk maçında attı bile 💫
twitter.com

2. 😂😂

2. 😂😂
twitter.com

3. Çok başka biri 🚀

3. Çok başka biri 🚀
twitter.com

4. Yine gündemde...

4. Yine gündemde...
twitter.com

5. Ercan Kara'nın tek başına takımı sırtlaması 🫢

5. Ercan Kara'nın tek başına takımı sırtlaması 🫢
twitter.com
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6. Hafızalardan silinmeyen o forma 👌

6. Hafızalardan silinmeyen o forma 👌
twitter.com

7. Nerden aklına geldi be adam 😄

7. Nerden aklına geldi be adam 😄
twitter.com

8. 😯😯

8. 😯😯
twitter.com

9. İnanılmaz bir transfer süreciydi

9. İnanılmaz bir transfer süreciydi
twitter.com

10. Fenerbahçeli taraftarların korktuğu o senaryo

10. Fenerbahçeli taraftarların korktuğu o senaryo
twitter.com
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11. Çok uğraşıldı ama 😐

11. Çok uğraşıldı ama 😐
twitter.com

12. Çabuk alıştı Rize'ye

12. Çabuk alıştı Rize'ye
twitter.com

13. Sizin Sara hakkındaki düşünceleriniz neler?

13. Sizin Sara hakkındaki düşünceleriniz neler?
twitter.com

14. İtalya'da yıllarca oynadı ama Süper Lig'de çok tartışılacak gibi

14. İtalya'da yıllarca oynadı ama Süper Lig'de çok tartışılacak gibi
twitter.com

15. Anılar 😄

15. Anılar 😄
twitter.com
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16. Sıfır rekabet 😂

16. Sıfır rekabet 😂
twitter.com

17. Yine başa döndük 🫢

17. Yine başa döndük 🫢
twitter.com
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