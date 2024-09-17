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Her Şeye Karışıyor: Atletico Madrid de Rabiot'un Annesi Veronique'den Dert Yandı

Her Şeye Karışıyor: Atletico Madrid de Rabiot'un Annesi Veronique'den Dert Yandı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 19:01

Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta'dan transfer döneminin en çok konuşulan futbolcusu Andre Rabiot hakkında açıklama geldi. Berta, Fransız oyuncuyla ilgilendiklerini ancak menajeri olan annesi yüzünden anlaşamadıklarını dile getirdi.

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Adı uzun süredir Galatasaray'la anılan Rabiot, geçtiğimiz günlerde Fransız ekip Marsilya'ya imza atmıştı.

Adı uzun süredir Galatasaray'la anılan Rabiot, geçtiğimiz günlerde Fransız ekip Marsilya'ya imza atmıştı.

Yıldız orta sahanın Atletico Madrid'in de gündeminde olduğu ortaya çıktı.

Yıldız orta sahanın Atletico Madrid'in de gündeminde olduğu ortaya çıktı.

Kulübün sportif direktörü Andrea Berta, Rabiot'un annesi aynı zamanda menajeri konumunda olan Veronique için şu sözleri söyledi:

Kulübün sportif direktörü Andrea Berta, Rabiot'un annesi aynı zamanda menajeri konumunda olan Veronique için şu sözleri söyledi:

"Rabiot'un annesiyle iki kez görüştüm. Bana oğlunun hangi pozisyonda ve nasıl oynaması gerektiğini anlattığı için görüşmelere devam etmedim."

"Rabiot'un annesiyle iki kez görüştüm. Bana oğlunun hangi pozisyonda ve nasıl oynaması gerektiğini anlattığı için görüşmelere devam etmedim."
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