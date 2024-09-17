Her Şeye Karışıyor: Atletico Madrid de Rabiot'un Annesi Veronique'den Dert Yandı
Her Şeye Karışıyor: Atletico Madrid de Rabiot'un Annesi Veronique'den Dert Yandı
Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta'dan transfer döneminin en çok konuşulan futbolcusu Andre Rabiot hakkında açıklama geldi. Berta, Fransız oyuncuyla ilgilendiklerini ancak menajeri olan annesi yüzünden anlaşamadıklarını dile getirdi.
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Adı uzun süredir Galatasaray'la anılan Rabiot, geçtiğimiz günlerde Fransız ekip Marsilya'ya imza atmıştı.
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Yıldız orta sahanın Atletico Madrid'in de gündeminde olduğu ortaya çıktı.
Kulübün sportif direktörü Andrea Berta, Rabiot'un annesi aynı zamanda menajeri konumunda olan Veronique için şu sözleri söyledi:
"Rabiot'un annesiyle iki kez görüştüm. Bana oğlunun hangi pozisyonda ve nasıl oynaması gerektiğini anlattığı için görüşmelere devam etmedim."
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