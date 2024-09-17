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Kenan Yıldız Attığı Golden Sonra Saçını Düzelterek Eleştirilere Tepkisini Gösterdi!

Kenan Yıldız Attığı Golden Sonra Saçını Düzelterek Eleştirilere Tepkisini Gösterdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 00:50

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi 3-1'le geçtiği mücadeleye Kenan Yıldız damga vurdu. Yıldız, karşılaşmanın ilk golünü kaydetti ardında da kameralara dönerek saçını düzeltti.

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Juventus'un kendisine 10 numaralı efsane formayı verdiği Kenan Yıldız, EURO 2024'te "Ozan Tufan vakası" yaşamıştı.

Juventus'un kendisine 10 numaralı efsane formayı verdiği Kenan Yıldız, EURO 2024'te "Ozan Tufan vakası" yaşamıştı.

Genç yetenek, karşılaşmalarda saçını düzelttiği için eleştirilere maruz kalmıştı.

Genç yetenek, karşılaşmalarda saçını düzelttiği için eleştirilere maruz kalmıştı.

19 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında attığı güzel golden sonra bu eleştirilere göndermede bulundu.

19 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında attığı güzel golden sonra bu eleştirilere göndermede bulundu.

Yıldız, kameralara böyle poz verdi 👇

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