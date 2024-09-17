Kenan Yıldız Attığı Golden Sonra Saçını Düzelterek Eleştirilere Tepkisini Gösterdi!
Kenan Yıldız Attığı Golden Sonra Saçını Düzelterek Eleştirilere Tepkisini Gösterdi!
Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi 3-1'le geçtiği mücadeleye Kenan Yıldız damga vurdu. Yıldız, karşılaşmanın ilk golünü kaydetti ardında da kameralara dönerek saçını düzeltti.
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Juventus'un kendisine 10 numaralı efsane formayı verdiği Kenan Yıldız, EURO 2024'te "Ozan Tufan vakası" yaşamıştı.
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Genç yetenek, karşılaşmalarda saçını düzelttiği için eleştirilere maruz kalmıştı.
19 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında attığı güzel golden sonra bu eleştirilere göndermede bulundu.
Yıldız, kameralara böyle poz verdi 👇
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