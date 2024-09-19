Fenerbahçe Maçına Atanan Hakem Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'i Sinirlendirdi!

'Geçen sene bir hakem konusunda ciddi ifadeler kullanmıştım, Atilla Karaoğlan. İçerideki Trabzonspor maçından sonra, Galatasaray'ı nasıl katlettiğini anlattım. Sezonun en önemli maçına yine aynı hakemi atadılar. Yönetimler değişti, başka bir şey değişmedi demek ki. Başka hakem bulamadınız mı sayın MHK? Çok nadir hakemler hakkında konuşma yapıyorum, bir kişi hakkında böyle konuştum, inadına bu hakemi atadınız.'