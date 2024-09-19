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Fenerbahçe Maçına Atanan Hakem Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'i Sinirlendirdi!

Fenerbahçe Maçına Atanan Hakem Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'i Sinirlendirdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 09:19

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisine atanan ismi eleştirerek MHK'ya tepki gösterdi. Özbek, hakemin inatla bu maça görevlendirildiğini savundu.

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Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım başlarken mücadelede düdük çalacak isim belli oldu.

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım başlarken mücadelede düdük çalacak isim belli oldu.

Cumartesi günü saat 20'de oynanacak karşılaşmaya Atilla Karaoğlan atandı.

Cumartesi günü saat 20'de oynanacak karşılaşmaya Atilla Karaoğlan atandı.

Galatasaray Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Dursun Özbek, Karaoğlan tercihine eleştirilerini yöneltti.

Galatasaray Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Dursun Özbek, Karaoğlan tercihine eleştirilerini yöneltti.

Özbek, geçmişi hatırlatarak MKH'ya şu sözlerle seslendi:

Özbek, geçmişi hatırlatarak MKH'ya şu sözlerle seslendi:

'Geçen sene bir hakem konusunda ciddi ifadeler kullanmıştım, Atilla Karaoğlan. İçerideki Trabzonspor maçından sonra, Galatasaray'ı nasıl katlettiğini anlattım. Sezonun en önemli maçına yine aynı hakemi atadılar. Yönetimler değişti, başka bir şey değişmedi demek ki. Başka hakem bulamadınız mı sayın MHK? Çok nadir hakemler hakkında konuşma yapıyorum, bir kişi hakkında böyle konuştum, inadına bu hakemi atadınız.'

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