Fenerbahçe Maçına Atanan Hakem Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'i Sinirlendirdi!
Fenerbahçe Maçına Atanan Hakem Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'i Sinirlendirdi!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisine atanan ismi eleştirerek MHK'ya tepki gösterdi. Özbek, hakemin inatla bu maça görevlendirildiğini savundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım başlarken mücadelede düdük çalacak isim belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumartesi günü saat 20'de oynanacak karşılaşmaya Atilla Karaoğlan atandı.
Galatasaray Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Dursun Özbek, Karaoğlan tercihine eleştirilerini yöneltti.
Özbek, geçmişi hatırlatarak MKH'ya şu sözlerle seslendi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın