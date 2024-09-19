Gönderme Yapılacağı İddia Edildi: Fenerbahçe Taraftarı Galatasaray Maçına Özel Olarak Hazırlanıyor!
Gönderme Yapılacağı İddia Edildi: Fenerbahçe Taraftarı Galatasaray Maçına Özel Olarak Hazırlanıyor!
Fenerbahçeli taraftarlar, derbiye özel hazırladıkları koreografi ve pankartlarla müthiş bir atmosfer olması beklenen tribünlerde görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.
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Her yeni haftasıyla tartışmalara sebep olan Süper Lig'de sıra, sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından birine geldi.
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Hafta sonu ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de taraftarların tribünlerde unutulmaz bir atmosfer oluşturmak için yoğun bir hazırlık sürecine girdiği belirtildi.
Fanatik'in haberine göre, taraftar grupları dev derbi için çeşitli pankartlar ve özel bir koreografi hazırlığında.
Koreografinin içeriğinin Galatasaray'da son günlerde yaşanan karaborsa bilet iddiaları ve sponsorluk tartışmaları ilgili olacağı gelen iddialar arasında.
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