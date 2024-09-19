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Wanda Nara ile Arjantin'de Hasret Gideren Mauro Icardi'den Geri Dönüş Paylaşımı!

Wanda Nara ile Arjantin'de Hasret Gideren Mauro Icardi'den Geri Dönüş Paylaşımı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 10:20

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Arjantinli, İstanbul'a döndüğünü açıkladı.

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Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi, milli ara sebebiyle ülkesi gitmişti.

Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi, milli ara sebebiyle ülkesi gitmişti.

Yıldız golcü, burada tedavi sürecine ederken geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı aldığı eski eşi Wanda Nara ile de birlikte görüntülenmişti.

Yıldız golcü, burada tedavi sürecine ederken geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı aldığı eski eşi Wanda Nara ile de birlikte görüntülenmişti.

İlişkilerinin formunu nasıl etkileyeceği merak edilirken Icardi, İstanbul'a geldi.

İlişkilerinin formunu nasıl etkileyeceği merak edilirken Icardi, İstanbul'a geldi.

31 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından evinin fotoğrafını, "Günaydın" yazarak ve Türk bayrağı emojisi kullanarak paylaştı.

31 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından evinin fotoğrafını, "Günaydın" yazarak ve Türk bayrağı emojisi kullanarak paylaştı.

Derbide oynayacak mı?

Derbide oynayacak mı?

Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından Icardi ile ilgili olarak şunları söylemişti: 

'Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor, şu anda oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken. En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak.'

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