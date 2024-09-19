Wanda Nara ile Arjantin'de Hasret Gideren Mauro Icardi'den Geri Dönüş Paylaşımı!

Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından Icardi ile ilgili olarak şunları söylemişti:

'Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor, şu anda oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken. En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak.'