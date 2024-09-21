Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi Öncesi Büyük İddia: IP TV Engelleniyor mu?

Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi Öncesi Büyük İddia: IP TV Engelleniyor mu?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
21.09.2024 - 12:46

Milyonlarca taraftar, Cumartesi akşamı oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini heyecanla bekliyor. Vatandaşlar, IP TV kullanarak maçlara erişim sağlayabiliyor. Fakat, TFF ve BeinSports'un IP TV'yi engelleyeceği iddia edildi.

Kaynak: Donanım Haber

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Milyonlarca taraftarın gözü, Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çevrildi.

Milyonlarca taraftarın gözü, Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çevrildi.

Taraftarlar, maç yayınlarını izlemek için IP TV tercih ediyor. Fakat IP TV tartışması, aylardır gündemden düşmeyen bir konu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de IP TV yayınlarının önüne geçileceğini kesin bir dille aktarmıştı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de IP TV yayınlarının önüne geçileceğini kesin bir dille aktarmıştı.

Öte yandan Avukat Müge Doğan, IP Tv kullanan isimleri Ceza Kanunu'muzda yer alan bir maddeyle uyarmış, kaçak yayınların bir suç unsuru olduğunu belirtmişti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde, IP TV'nin engelleneceği iddia edildi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde, IP TV'nin engelleneceği iddia edildi.

BeinSports ve TFF'nin bu maçta, Belçikalı Orange şirketinin güvenlik yazılımını kullanacağı ve korsan yayınları engelleyeceği iddia ediliyor.

Orange şirketinin yazılımı, her türlü yasa dışı sinyali ortadan kaldırarak ve korsan yayıncılığın da önüne geçiyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın