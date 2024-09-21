Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi Öncesi Büyük İddia: IP TV Engelleniyor mu?
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi Öncesi Büyük İddia: IP TV Engelleniyor mu?
Milyonlarca taraftar, Cumartesi akşamı oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini heyecanla bekliyor. Vatandaşlar, IP TV kullanarak maçlara erişim sağlayabiliyor. Fakat, TFF ve BeinSports'un IP TV'yi engelleyeceği iddia edildi.
Kaynak: Donanım Haber
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Milyonlarca taraftarın gözü, Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çevrildi.
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de IP TV yayınlarının önüne geçileceğini kesin bir dille aktarmıştı.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde, IP TV'nin engelleneceği iddia edildi.
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