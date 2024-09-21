Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi Öncesi Büyük İddia: IP TV Engelleniyor mu?

BeinSports ve TFF'nin bu maçta, Belçikalı Orange şirketinin güvenlik yazılımını kullanacağı ve korsan yayınları engelleyeceği iddia ediliyor.

Orange şirketinin yazılımı, her türlü yasa dışı sinyali ortadan kaldırarak ve korsan yayıncılığın da önüne geçiyor.