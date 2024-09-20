Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi Öncesi Galatasaray Kaos Dolu Günlerden Geçti
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi Öncesi Galatasaray Kaos Dolu Günlerden Geçti
Galatasaray beşte beş yaparak derbiye lider geliyor. Ancak Galatasaray yaz boyu büyük bir kaosun içinde mücadele etti. Tüm kaosa rağmen sarı kırmızılılar puan kayıpsız olarak derbiye geldi. Kaos dolu yazda olanları sizler için derledik.
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Bir bakıma her şey burada başladı ya da başlayan şeyler burada gün yüzüne çıktı. Beşiktaş'ın ezici galibiyeti Galatasaray'da taşları yerinden oynatmaya başladı. Ezeli rakibe karşı oynanan futbol hem korkuttu hem de eksikleri gösterdi.
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Maça ilk 11'de başlayan ancak devre arası oyundan çıkarılan Kerem'in soyunma odasındaki tepkileri ise basına sızdırıldı. Kerem ile kopan bağlar hiçbir şekilde toparlanamadı ve gece 03'te Kerem kişisel sosyal medya hesabından yapılanlara isyan etti. Bu gürültünün sonu ise Kerem için Benfica'da bitti.
Galatasaray'a belki en ağır darbelerden biri de İsviçre ekibi Young Boys'a Şampiyonlar Ligi Play Off turunda elenmek oldu. Young Boys maçın üzerinden bir ay geçmesine rağmen kupadaki amatör lig takımları hariç henüz bir galibiyet alabilmiş değil, tek galibiyetleri Galatasaray'a karşı oldu. Büyük bir gelirden olmanın yanında yıldız isimler de tartışılmaya başlandı. Muslera hedef tahtasına kondu.
Bir diğer kaos noktası da karaborsa bilet iddiasıydı. Kulüp içinden organize edilen bir olayla Galatasaray'ın korsan bilet sistemi oluşturduğu ve buradan hem Finansal Fair Play'in delindiği hem de birilerinin kulüpten para "çaldığı" iddiası gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray bunun için basına ve kamuoyuna kapalı şekilde divan kurulunu topladı.
Tuhaf sponsorluk anlaşması ise tüm kamuoyu için sınırların zorlanması anlamına geliyordu. Yasa dışı bahis sitesi bir markanın haber sitesi görünümlü web sitesinin reklamını yapan Galatasaray, forma sponsorluğu için 14 milyon dolar aldığını duyurmuştu. İtirazlar sonrası anlaşma askıya alındı.
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Transferlerdeki başarısızlık ve istenen isimlerin alınmaması sonucu sportif direktör Cenk Ergün transfer tahtasının kapanmasına saatler kala istifa etti.
Tüm bu karmaşa ve kaosun içinde İstanbul'a inen Osimhen tüm kaosu biraz ötelemiş gibi görünüyor. Beşte beş yapan Galatasaray kayıpsız devam ederse bu konular biraz daha ötelenecek, herhangi bir kayıp durumunda kamuoyu yine benzer soruları Dursun Özbek ve yönetimine sormaya başlayacak.
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