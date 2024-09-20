MasterChef'in Dünyaca Ünlü Şefleri Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi İçin Karşı Karşıya Geldi

Fenerbahçe ve Galatasaray yarın kritik bir derbiye çıkıyor. Derbilerin heyecanı kaçıncı haftada olursa olsun değişmiyor. Eski futbolcular, yorumcular skor tahminlerini yaparken; MasterChef'in sevilen iki jürisi de gündemi boş geçmedi. TRT Spor ekranlarına derbi yorumu yaptılar.