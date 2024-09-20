MasterChef'in Dünyaca Ünlü Şefleri Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi İçin Karşı Karşıya Geldi
MasterChef'in Dünyaca Ünlü Şefleri Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi İçin Karşı Karşıya Geldi
Fenerbahçe ve Galatasaray yarın kritik bir derbiye çıkıyor. Derbilerin heyecanı kaçıncı haftada olursa olsun değişmiyor. Eski futbolcular, yorumcular skor tahminlerini yaparken; MasterChef'in sevilen iki jürisi de gündemi boş geçmedi. TRT Spor ekranlarına derbi yorumu yaptılar.
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Cumartesi günü saatler 20.00'yi vurduğunda tüm Türkiye bu maça kilitlenecek. Zirveyi ve belki de ligin gidişatını bile belirleyecek maç için herkes yorum ve tahminlerini yapıyor.
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MasterChef'in jürileri dünyaca ünlü şefler Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da taraftarı oldukları takımların çıkacağı maç için sessiz kalamadılar.
Mehmet Yalçınkaya, "Çok iyi bir transferimiz var, Osimhen. Kanatlarda eksiklerimiz var ama motive bir Galatasaray görüyorum. Favori Fenerbahçe gibi duruyor ama Galatasaray varını yoğunu son maçtaki mağlubiyeti telafi etmek için sahaya koyacaktır, Galatasaray kazanacak" dedi.
Somer Sivrioğlu ise "Sadece evimizde değil deplasmanda olsak da favori Fenerbahçe. Geçen sene deplasmanda da kazanmıştık" derken Mehmet Şef'e de takılmayı ihmal etmedi. "Sen o maça gitmiş miydin Mehmet?" diyen Somer Şef, olumsuz yanıt alınca Mehmet Şef'i Kadıköy'deki maça davet etti.
Somer Sivrioğlu, "Bizde Mourinho var bir kere. Derbilerin asıl kilit isimleri oyuncular kadar hocalardır. Mourinho bence geldiği günden beri bu maça hazırlanıyor. Söylemleri de o yönde. Söylediği gibi basit bir maç olarak görmüyor, bu bir taktik" dedi.
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Mehmet Yalçınkaya, "Okan Buruk'un sistemi değiştireceğini çok düşünmüyorum. Son dönemde herkes gol atıyor. Mourinho, zaten kendini kanıtlamış biri. Onun hocalığını tartışmak abes olur, bu ligde de kendini ispatlamak isteyecektir" açıklaması yaptı.
Somer Şef, Edin Dzeko ve Maximin'e dikkat çekerek 3-1 kazanacaklarını iddia ederken Mehmet Şef de Osimhen, Mertensin golleriyle 2-1 kazanacaklarını söyledi.
Mehmet Yalçınkaya, son olarak "bu kez futbol konuşalım" dedi ve "Geçen yıl maçta 42 dakika top oyunda kalmış. Biz yıl boyu bu maçı bekliyoruz, bırakın maç izleyelim. 200 ülkede izlenen derbi bu, daha üst düzey bir futbol olsun, daha iyi bir heyecan olsun ama en önemlisi de dostluk olsun" dedi.
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